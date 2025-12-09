Sport

Dublă lovitură pentru Chivu! OUT după doar 10 minute în Inter – Liverpool

Doi dintre fotbaliștii pregătiți de Cristi Chivu au ieșit accidentați în partida cu Liverpool, din etapa a 6-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Ce au pățit starurile lui Inter.
Iulian Stoica
09.12.2025 | 22:21
Dubla lovitura pentru Chivu OUT dupa doar 10 minute in Inter Liverpool
Lovitură pentru Cristi Chivu în Inter - Liverpool. Sursă foto: hepta
Cristi Chivu a primit o lovitură cruntă în meciul cu Liverpool, din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Un jucător a ieșit accidentat după doar 10 minute disputate.

Lovitură cruntă pentru Chivu! OUT după doar 10 minute în Inter – Liverpool

Inter o întâlnește pe Liverpool în etapa 6 din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Cristi Chivu a primit o lovitură importantă în debutul partidei disputate la Milano.

Concret, Hakan Calhanoglou a resimțit dureri în zona inghinală și astfel că tehnicianul român s-a văzut nevoit să facă o modificare prematură în partida cu Liverpool.

În locul lui Hakan Calhanoglou a fost introdus Piotr Zielinski, însă fotbalistul turc este mult mai important în garnitura milaneză. În momentul înlocuirii, Cristi Chivu a oferit un zâmbet ironic.

Cristi Chivu a pierdut un alt jucător după 30 de minute

Cristi Chivu a fost din nou lovit de ghinion în minutul 31. Fundașul central al lui Inter, Francesco Acerbi, a acuzat și el probleme musculare și a părăsit terenul accidentat. „Veteranul” Acerbi s-a accidentat după o cursă cu adversarul Ekitike. Francesco Acerbi a fost imediat înlocuit, iar pe teren și-a făcut apariția Yann Bisseck.

Pe ce loc se află Inter în Champions League

După primele 5 etape din „Faza Ligii” UEFA Champions League, Inter, cu Cristi Chivu pe bancă, se află pe locul 4. Formația din Milano a acumulat 4 victorii și doar o înfrângere în meciurile disputate până la ora meciului cu Liverpool.

Elevii lui Cristi Chivu pot profita în meciul cu Liverpool de forma slabă a „cormoranilor” și astfel să avanseze în ierarhie. Mai mult de atât, Mohamed Salah a fost exclus de Arne Slot din lot fix înaintea meciului cu Inter.

