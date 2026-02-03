Lovitură cruntă pentru Cristi Chivu la Inter! Autoritățile italiene nu au avut milă

ADVERTISEMENT

Inter și Cristi Chivu au primit o lovitură foarte dură în lupta la titlu. Deși se pot distanța la 8 puncte de locul al doilea în cazul în care AC Milan pierde la Bologna, nerazzurri vor avea un dezavantaj din punct de vedere al suporterilor, care vor avea interdicție la deplasări până pe 23 martie în urma incidentelor de la ultimul meci.

Inter, fără suporteri în deplasări până pe 23 martie. De ce s-a luat această decizie

Interul lui Cristi Chivu merge perfect în Serie A, acolo unde poate lua un avans de 8 puncte față de poziția secundă în cazul în care Bologna o va învinge pe AC Milan marți seară. Totuși, începând de acum, nerazzurri vor fi dezavantajați de lipsa suporterilor în trei dintre următoarele patru deplasări.

ADVERTISEMENT

În ultima deplasare, de la Cremonese, Emil Audero. Din această cauză, ministrul de Interne a decis ca fanii lui Inter Milano să aibă interdicție la deplasări până pe data de 23 martie.

Fanii lui Inter vor putea fi prezenți pe stadion la „Derby della Madonnina”

Totuși, susținătorii echipei antrenate de Cristi Chivu trebuie să vadă partea plină a paharului și anume că această interdicție nu se aplică în cazul derby-ului cu AC Milan. Nu datorită importanței meciului, ci din simplul fapt că iar atunci nu ar fi vorba de deplasarea fanilor.

ADVERTISEMENT

Astfel, la partida de pe San Siro, de pe 8 martie, toți fanii nerazzurrilor vor putea fi prezenți pe arenă, în limita locurilor disponibile, pentru a-și susține favoriții într-un meci ce ar putea fi decisiv pentru câștigarea campionatului

ADVERTISEMENT

Comunicatul emis de ministrul de Interne cu privire la pedeapsa lui Inter Milano

În cursul zilei de marți, 3 februarie, ministrul de Interne a emis un comunicat în care a anunțat această pedeapsă pe care liderul din Serie A va fi nevoit să o suporte din cauza ultrasului care a aruncat petarda lângă portarul celor de la Cremonese:

„În urma gravelor incidente produse, ministrul de Interne a dispus interzicerea deplasărilor pentru suporterii lui Inter până la data de 23 martie 2026, precum și interzicerea vânzării, pentru aceleași meciuri, a biletelor către persoanele cu domiciliul în Lombardia. Măsura are ca scop garantarea protejării ordinii și siguranței publice și prevenirea repetării unor episoade care ar putea compromite desfășurarea normală a manifestărilor sportive.

ADVERTISEMENT

Este exclus din aceste măsuri meciul Milan – Inter, din 8 martie, având în vedere faptul că nu vor exista deplasări de suporteri. Astfel, deplasările interzise vor fi cea de la Reggio Emilia, împotriva lui Sassuolo, duminica viitoare, precum și cele de la Lecce și Florența”, apare în comunicatul emis de ministrul de Interne.