Lovitură cruntă pentru Dinamo! Suporterii nu mai intră pe stadion în sezonul viitor

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Dinamo și-a pus suporterii în cap după ce a lansat noua emblemă. În primă fază, oficialii clubului au transmis că acea identitate vizuală urmează să fie schimbată, în cadrul unui proces în care fanii vor avea un cuvânt important de spus. Doar că recent dinamoviștii au lansat echipamentele pentru noul sezon, iar emblema mult hulită s-a regăsit pe acestea.

Suporterii lui Dinamo, măsură radicală în scandalul noii embleme

În paralel, clubul i-a sfătuit pe suporteri să aleagă o formă mai „blândă” de protest. În loc să nu intre pe stadion la meciuri, parțial sau chiar total, așa cum s-a întâmplat pe finalul campionatului precedent, Din nou o chestiune care a inflamat foarte mult spiritele în rândul susținătorilor echipei.

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au reacționat la scurt timp și au venit cu o replică tăioasă în mediul virtual. Iar acum ultrașii din Peluza Sud au făcut același lucru, dar, în plus, au anunțat și o măsură radicală, de asemenea prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare. „Anunțăm public încetarea oricărei forme de colaborare și comunicare cu managementul actual al clubului Dinamo. Decizia noastră este rezultatul unui lung șir de acțiuni care demonstrează, fără echivoc, că actuala conducere este incompatibilă cu exigențele acestui blazon. Am investit timp și expertiză într-un grup de lucru care a livrat materiale strategice de o valoare incontestabilă pentru viitorul identitar al clubului. Din păcate, calitatea acestor documente a fost ignorată de un management care fie nu a avut capacitatea de a le parcurge, fie a ales să le trateze cu o superficialitate jignitoare.

Această atitudine, dublată de o desconsiderare constantă a timpului și a efortului depus de partenerii de dialog, denotă o lipsă totală de profesionalism. Este fascinant să auzi despre ‘geometrie, control și forță’ din gura celui care preferă platourile de televiziune în detrimentul birourilor clubului. La urma urmei, ‘În viață, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol’”, și-au început ultrașii din Peluza Sud expunerea.

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Peluza Sud a anunțat că în sezonul viitor nu va intra pe stadion la meciurile de pe teren propriu

În continuare, ei au anunțat o măsură radicală. Cel mai probabil din dorința de a „taxa” conducerea clubului prin neimplicarea în activitățile comerciale desfășurate de societate cu ocazia meciurilor organizate de Dinamo, au informat că au decis ca în sezonul viitor să nu intre la partidele de pe teren propriu, ci doar la cele din deplasare: „Dinamo nu este un ‘start-up’. Dinamo este o instituție. Cine tratează acest blazon ca pe un proiect personal sau ca pe un test de piață, nu are ce căuta la conducerea lui.

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În consecință, FCD SUD refuză să mai valideze acest experiment, iar începând cu noul sezon, prezența noastră se va limita exclusiv la meciurile din deplasare. Facem apel la toți dinamoviștii să ni se alăture în acest demers: Vă chemăm să susțineți echipa acolo unde valorile și sacrificiul prevalează asupra oricărui calcul de marketing. Toți cei care sunt în asentimentul nostru sunt așteptați să se ralieze acestui protest”.