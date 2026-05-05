Lovitură cruntă pentru fanii Stelei: omul acuzat că se opune promovării, posibil ministru al Apărării în viitorul Guvern!

Parlamentul a votat masiv pentru . Au fost 281 de voturi, cu 48 peste minimumul necesar. Până la formarea unui nou Guvern, actualul Executiv va rămâne în funcţie ca interimar, dar va avea opţiuni limitate.

Eduard Bachide, omul acuzat că se opune promovării Stelei, în cărţi pentru a deveni Ministrul Apărării!

Preşedintele Nicuşor Dan urmează să iniţieze consultări pentru desemnarea unui nou premier. Nu există o majoritate clară pentru formarea unui nou Executiv. PSD vrea în continuare o alianţă cu PNL şi UDMR, dar nu e clar dacă şi USR va face parte din noul guvern. Rămâne de văzut ce vor face liberalii, mai ales că o aripă importantă a anunţat că vrea să rămână la guvernare.

Din informaţiile FANATIK, în negocierile pentru noul guvern se vehiculează numele lui Eduard Bachide la Ministerul Apărării. Între 2022 şi 2026, Bachide a fost secretar de stat în MApN și șef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, de care aparține și Steaua. Iar fanii celor de la CSA Steaua l-au acuzat în repetate rânduri că e omul care se opune promovării Stelei.

La finalul lunii aprilie, Eduard Bachide şi-a încheiat mandatul de secretar de stat. El a fost contestat de o parte a galeriei, fiind perceput ca un personaj foarte influent la club. El face parte din PSD şi este un apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu, fiind lansat în politică de Viorel Hrebenciuc, bun prieten al lui Gigi Becali.

Eduard Bachide, atacat şi de Florin Talpan!

La finalul mandatului de secretar de stat, Bachide a postat un mesaj de adio pe reţelele de socializare, spunând că a implementat mai multe proiecte în cei patru ani şi a încercat să rezolve cât mai multe probleme din sistem. Juristul Florin Talpan l-a atacat în urmă cu trei ani, spunând că el i-a tăiat sporul pentru lucrări de excepţie:

„Primul ministru a trimis Corpul de Control la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, care a constatat ca nu am nicio vină. Cu toate acestea, Secretarul de stat Bachide mi-a tăiat sporul pentru lucrări de excepție de 50% deși am cele mai mari realizări din club si asta nu doar în litigiile cu FCSB!”, a spus Talpan.

Înainte de moţiune, ministrul Radu Miruţă a vorbit despre promovarea Stelei

În urmă cu câteva zile, că s-a ridicat bariera pentru ca echipa din liga secundă să poată promova în SuperLiga. Ministrul a dezvăluit că de acum va exista deschidere pentru un parteneriat cu o companie privată, care să asigure dreptul de promovare:

„Cel mai important lucru, pentru clubul de fotbal am ridicat bariera care ținea de a face pașii pentru intrarea în prima ligă. Am invitat companiile private care pot fi interesate să facă un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a se bifa condiția de a putea să fie promovat în prima ligă. Sunt vreo 11-14 companii, mi-au spus colegii. Au fost programate în cursul zilei viitoare”, a spus Radu Miruţă.

