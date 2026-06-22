Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar

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, Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal și în septembrie. Mai exact, pe 18-20 septembrie, când în incinta stadionului este programat evenimentul Asia Fest.

FCSB și Dinamo nu pot juca fotbal pe Arena Națională nici în luna septembrie

Vestea este una proastă pentru FCSB și Dinamo, principalele chiriașe ale Arenei Naționale. În acest caz, cele două rivale sunt obligate să găsească variante. Fie vor juca în deplasare în etapa respectivă din SuperLiga, fie vor evolua pe Ghencea sau „Arcul de Triumf”, dacă vor trebui să joace pe propriul teren.

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, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, iar campionatul va lua startul în weekendul 18-19 iulie. În weekendul 18-20 septembrie, când e Asia Fest, ar trebui să se dispute runda cu numărul 10 din SuperLiga. După aceea, va veni pauza pentru cele patru meciuri ale României din UEFA Nations League.

„ASIA FEST, primul festival din Europa Centrală de Sud-Est care promovează culturile și gastronomia țărilor asiatice revine cu cea de-a XIII-a ediție, între 18 și 20 septembrie 2026. Evenimentul are loc în curtea Arenei Naționale din București (intrarea dinspre Strada Maior Coravu) și propune trei zile de spectacole, prezentări, bucătărie tradițională asiatică, ateliere și expoziții”, este mesajul apărut pe site-ul evenimentului.

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Arena Națională, închisă și în etapa 1 din SuperLiga

Cel mai mare stadion al țării va fi blocat pentru fotbal și în weekendul 17-19 iulie, atunci când e programată prima etapă din SuperLiga. Atunci, Arena Națională va fi ocupată cu evenimentul Bucharest Town Charity Run. FCSB și Dinamo fie vor juca în deplasare, fie în Ghencea sau pe „Arcul de Triumf”, în funcție de țintar. FCSB și Dinamo au plecat în pribegie și în finalul sezonului 2025-2026. La finalul lunii mai au fost trei concerte mari în București, toate pe Arena Națională: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

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Barajul dintre cele două pentru preliminariile Conference League, când Dinamo a fost gazdă, s-a jucat pe „Arcul de Triumf” și a fost câștigat de FCSB cu scorul de 2-1 după prelungiri. După cele concertele din luna mai a început procesul de schimbare a gazonului pe Arena Națională. Chiar dacă noul teren va fi pregătit de fotbal, pe Arena se va juca ori în ultimul weekend din iulie, ori începând din august.