Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova în lupta la titlu! Titularul ajunge pe masa de operație și nu va mai juca în acest sezon. Exclusiv

În mod surprinzător într-o anumită măsură, Pavlo Isenko a fost titularizat de Filipe Coelho la meciul Dinamo – Universitatea Craiova 0-1, disputat joi seară pe Arena Națională în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii. După ce în prima parte a sezonului a apărat meci de meci, portarul ucrainean își cam pierduse statutul de titular incontestabil avut până atunci la gruparea din Bănie, în fața lui Laurențiu Popescu.

Ce veste a primit Universitatea Craiova vizavi de accidentarea lui Pavlo Isenko

A revenit așadar între buturi la acea partidă contra „câinilor”, dar, din nefericire pentru el, nu a rezistat pe teren decât o repriză. La pauză, a fost înlocuit cu același Popescu după ce a acuzat anumite probleme medicale. Ulterior, în cursul zilei de vineri, 20 martie,

În primă fază s-a crezut că ar urma ca portarul ucrainean să fie indisponibil pentru trei sau chiar patru săptămâni. Se pare însă că în cele din urmă chestiunea se poate dovedi chiar mai sensibilă de atât. Vineri, goalkeeperul de la Universitatea Craiova a fost supus unui RMN. Din informațiile obținute de FANATIK, în urma acestei proceduri a reieșit că în principiu Pavlo Isenko ar urma să aibă nevoie de intervenție chirurgicală pentru rezolvarea problemei.

Oficialii clubului de pe „Ion Oblemenco” doresc însă să obțină și o opinie secundară înainte de a acționa concret în această speță. Așadar, va fi trimis în cursul săptămânii viitoare la un specialist din Barcelona. Dacă acesta va confirma diagnosticul inițial, atunci fotbalistul ucrainean în vârstă de 22 de ani se va opera pe loc, tot în capitala Catalunyei.

Sunt șanse mari ca Isenko să nu mai joace în acest sezon. Ce soluții are Universitatea Craiova

Dacă acest scenariu se confirmă, este de așteptat ca Isenko să nu mai poată evolua deloc până la finalul acestui sezon, sau în cel mai bun caz să revină chiar înainte de ultimele etape din play-off-ul SuperLigii. Astfel, oltenii ar urma să se vadă nevoiți să se bazeze în acest final de campionat care se anunță extrem de încins, cu tensiuni enorme și presiune pe măsură în lupta pentru titlu, doar pe ceilalți doi portari din lot: Laurențiu Popescu și Silviu Lung Jr.

Chiar dacă bineînțeles că este vorba despre doi goalkeeperi cu experiență și de calitate, validați de timp în fotbalul intern și nu numai, această absență a lui Isenko tot ar urma să fie resimțită destul de dur, din simplul motiv că ucraineanul a încântat pe toată lumea de la Craiova în acest sezon prin evoluțiile lui, fiind titular în cea mai mare parte din timp, chiar dacă au existat și câteva momente puțin mai delicate pentru el. În plus, oltenii sunt angrenați în continuare și în Cupa României, un alt obiectiv la care Bănia ține foarte mult în mod tradițional. Universitatea Craiova are de jucat în semifinale pe terenul lui Dinamo pe data de 22 aprilie.