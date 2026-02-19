Sport

Lovitură cruntă pentru „Xavi" din SuperLiga: s-a „rupt" și va rata tot restul sezonului!

Veste tristă pentru mijlocașul din SuperLiga României, poreclit „Xavi”! S-a accidentat grav și nu va mai putea fi folosit până la finalul campionatului
19.02.2026 | 21:34
Luka Gojkovic a suferit o accidentare gravă la UTA și se va întoarce la Rapid. Foto Sportpictures.eu
UTA a mai pierdut o piesă importantă cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Luka Gojkovic, împrumutat de la Rapid în această iarnă, s-a accidentat și va rata tot restul sezonului. Astfel, cel poreclit „Xavi” se va întoarce la formația din Giulești.

UTA l-a pierdut pe Gojkovic! Sârbul se întoarce la Rapid

Adrian Mihalcea și UTA primesc o lovitură dură înainte de a începe „ultima sută de metri” din lupta pentru play-off. Luka Gojkovic, mijlocaș împrumutat în această iarnă de la Rapid, s-a accidentat în ultima partidă, cea cu FC Botoșani, și va rata tot restul sezonului. Deoarece nu-i mai poate fi folositor „Bătrânei Doamne”, sârbul a fost trimis înapoi la Rapid, conform presei din Arad, care a numit acest împrumut „o țeapă”.

Lotul arădenilor se subțiază din ce în ce mai tare după ce Valentin Costache a părăsit echipa arădeană pentru a se alătura armenilor de la Noah, fosta adversară a Craiovei din acest sezon de Conference League. Formația lui Mihalcea are o misiune dificilă pentru a se califica în primele șase echipe din campionat, fiind obligată să câștige toate cele trei meciuri.

Rapid împrumută cu ghinion. Ce se întâmplă cu Antoine Baroan

După ce a fost exclus din lot de Costel Gâlcă, în urma unor probleme disciplinare, Antoine Baroan a fost împrumutat de Rapid în Portugalia, la AFS. Ultima clasată din campionatul lusitan deține și clauză de cumpărare, însă, cel mai probabil, nu o va activa. Din nefericire, atacantul s-a accidentat grav într-un meci din Cupa Portugaliei și nu va mai putea fi folosit în acest sezon.

Francezul și-a fracturat piciorul după o intrare la sacrificiu în partida contra lui Sporting Lisabona, însă el nu s-a întors la Rapid, ca în cazul lui Gojkovic. „Stay strong, Antoine! (n.r. – Fii puternic, Antoine). Atacantul împrumutat de Rapid la AFS a suferit o fractură la piciorul stâng la debutul în Portugalia. Multă sănătate și recuperare cât mai rapidă!”, i-a transmis clubul Rapid atacantului francez.

