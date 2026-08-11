Lovitura dată de afaceristul cu care Simona Halep are o relație. Dorin Mateiu investește în orașul de suflet al lui Ion Țiriac

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Dorin Mateiu, afaceristul cu care are Simona Halep trăiește o frumoasă poveste de dragoste, pregătește un proiect de amploare de foarte multă vreme. Și-a propus să investească într-un oraș important din România.

Iubitul Simonei Halep, implicat într-o nouă afacere

Simona Halep (34 ani) nu mai ascunde relația amoroasă pe care o are cu Dorin Mateiu (58 ani). Fosta jucătoare de tenis și-a oficializat legătura sentimentală cu renumitul afacerist în timpul turneului de la Wimbledon. Fostul manager al cunoscutei sportive din Constanța, .

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Fostul lider WTA este în culmea fericirii și nu ascunde acest lucru, chiar dacă bărbatul a mai fost însurat. De asemenea, are de care se ocupă de aproape, însă afacerile sunt pe primul plan. Are o avere considerabilă în conturile bancare, dar nu se oprește aici. De ceva vreme are în plan să construiască un proiect foarte mare.

Acesta ar urma să fie ridicat în localitatea în care s-a născut Ion Țiriac. Așadar, se va face în orașul Brașov, urmând să se înalțe pe fosta platformă Roman. Proiectul este asociat cu una dintre firmele omului de afaceri și vizează un ansamblu cu locuințe, precum și birouri și spații comerciale. De asemenea, este prevăzut și un parc cu o suprafață de aproape un hectar.

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Spațiul verde nu apărea inițial în proiect, motiv pentru care Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) l-a respins în forma prezentată la momentul respectiv. Ulterior, afaceristul s-a supus cerinței de a amenaja acest parc, dovadă că a primit avizul pentru construire. Cu toate acestea, Dorin Mateiu trebuie să respecte mai multe condiții.

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Criteriile ce trebuie îndeplinite de Dorin Mateiu

Pe lângă amenajarea unui parc iubitul Simonei Halep trebuie să ducă la bun sfârșit și alte cerințe. Una dintre solicitările primăriei din Brașov are în prim-plan asigurarea a 1,5 locuri de parcare pentru fiecare apartament pe care îl construiește. Aceste spații ar urma să fie făcute în subteran, nicidecum la suprafață.

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Potrivit , Dorin Mateiu trebuie să ia în calcul și bariere de protecție verzi la limitele PUZ către zonele industriale, adică între vecini. Redimensionarea suprafeței pentru ridicarea unei instituții de învățământ, școală sau grădiniță, este un alt criteriu important. Totodată, afaceristul trebuie să țină seama și de cursul pârâului.

Apa traversează terenul în momentul de față, ceea ce înseamnă că trebuie integrat în amenajarea viitorului ansamblu rezidențial. Până acum omul de afaceri nu a făcut publică nicio sumă în ceea ce privește investiția totală a complexului. În documentele autorităților apar doar proiectul, terenul și parametrii urbanistici.