Lovitura dată de ANAF în prima zi de licitații online. Fiscul a vândut un apartament al lui Marian Vanghelie pentru o sumă uriașă

ANAF a început licitațiile online pe noua platformă eLicitații, iar în prima zi a reușit vânzarea unui apartament al lui Marian Vanghelie. Interesul pentru bunurile scoase la vânzare de Fisc este imens.
Daniel Spătaru
29.04.2026 | 19:52
ANAF a vândut unul dintre apartamentele lui Marian Vanghelie din Bulevardul Dacia Foto: colaj Fanatik
La sfârșitul anului trecut, ANAF l-a executat silit pe fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, în contul unui prejudiciu de 13 milioane de lei. Au fost confiscate două apartamente, dintre care unul a fost vândut acum la licitație, pentru o sumă considerabilă.

Secretarul general adjunct al ANAF: „Cineva a licitat pentru apartamentul mai scump şi a dat avansul de 10% din preţul de evaluare”

ANAF a început, miercuri, licitațiile pe noua platformă „eLicitaţii ANAF”, iar pe listă s-au aflat şi cele două apartamente pe care Marian Vanghelie le deținea într-un imobil de pe Bulevardul Dacia, nr. 72. Fostul primar deţinea în respectivul imobil apartamentele cu numărul 2 şi 4, unul situat la parter, celălalt la etaj, ambele cu o suprafaţă de peste 100 de metri pătrați. Prețurile de pornire au fost de 1,4 milioane lei, respectiv 1,6 milioane de lei.

„Despre apartamentul mai scump aş putea spune că este vândut. Cineva a licitat pentru el şi a dat avansul de 10% din preţul de evaluare. Dacă nu mai participă nimeni, atunci acest client, despre care nu ştiu cine este, va fi declarat adjudecatar la finalul celor zece zile de licitaţie. Dacă cumva cineva se mai înscrie, dă următorul pas de licitaţie, de 5%, şi se redeschide, adică e altă persoană”, a declarat Mironel Panţuroiu, secretarul general adjunct al ANAF, pentru FANATIK. „De dimineaţă, de la ora 7, am trecut din faza de publicitate în faza de licitaţie. La câteva ore cineva s-a înscris şi a licitat pentru apartamentul lui Marian Vanghelie. Acum mai avem de aşteptat nouă zile pentru a afla cine se va instala în dormitorul lui Marian Vanghelie”, ne-a mai spus el.

În prima zi s-a licitat şi pentru un ceas de 80.000 lei care i-a aparţinut lui Sorin Blejnar

La licitaţia de miercuri, ANAF a reuşit să vândă apartamentul situat la etaj, pentru o sumă de peste 300.000 euro. Mai exact, apartamentul compus din trei camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 107,39 metri pătraţi, logie 2,22 metri pătraţi, balcon 3,33 metri pătraţi, balcon 0,97 metri pătraţi, camera mansarda 5,58 metri pătraţi, camera mansarda 2,52 metri pătraţi, boxa subsol 2,52 metri pătraţi, a fost achiziţionat în schimbul sumei de 1,66 milioane lei.

Tot în prima zi de licitaţie, miercuri, s-a dat avansul pentru un ceas care i-a aparţinut lui Sorin Blejnar şi care este evaluat la 80.000 lei.

Aproape 5o de milioane de vizualizări în mai puţin de o lună, pe platforma „eLicitaţii ANAF”

Procedura de licitaţie este explicată de secretarul general al ANAF. „Primele licitaţii au început cu data de 29 aprilie. Avem trei categorii de licitaţie, în funcţie de valoarea fiecărui bun. Bunurile cu valoare mai mică au cinci zile de licitaţie, bunurile medii şapte zile şi cele valoaroase la zece zile de licitaţii”, ne-a mai spus Mironel Panţuroiu.

În consecinţă, pentru ca o persoană să liciteze şi pentru celălalt apartament deţinut de Vanghelie au mai rămas încă nouă zile. Preţul de pornire al licitaţiei pentru acest apartament este de aproximativ 289.000 euro (peste 1,4 milioane lei).

Practic, miercuri 29 aprilie a fost prima zi în care ANAF a vândut bunuri prin intermediul platformei online „eLicitaţii ANAF”. Lansată la sfârşitul lunii trecute aceasta s-a bucurat de un imens interes, mărturie stând faptul că în puţin de o lună de la lansare portalul a adunat deja aproape 5o de milioane de vizualizări şi 700.000 de vizitatori unici.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
