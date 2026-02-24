Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi

ADVERTISEMENT

Anastasia Soare, considerată drept cea mai bogată româncă, a dat o mare lovitură. Femeia de afaceri, cu o avere de 800 de milioane de dolari, a semnat un contract inedit cu soția lui Leo Messi. Despre ce este vorba, de fapt.

Cea mai bogată româncă, colaborare cu partenera lui Leo Messi

E stabilită de ani buni peste Ocean, după ce a plecat din România cu greu. Anastasia Soare a luptat să părăsească meleagurile natale, în prezent dezvăluind .

ADVERTISEMENT

Celebra afaceristă e cea mai bogată femeie din România. Are în conturile bancare 800 de milioane de dolari, potrivit unui top realizat de revista . Și-a construit un adevărat imperiu din pasiunea sa, vedetele trecându-i pragul pentru sprâncene de vis.

În urmă cu puțin timp a semnat o colaborare inedită cu partenera de viață a lui Leo Messi, deși care ar putea să o ajute în acest sens. Antonela Roccuzzo a fost numită ambasador al brandului Anastasia Beverly Hills. Frumoasa șatenă este recunoscătoare pentru această șansă unică.

ADVERTISEMENT

„Sărbătorim acest nou capitol”, a notat soția fotbalistului, pe contul de Instagram, în dreptul unor imagini. Tânăra care este mama a trei băieți este încântată de această ipostază, Anastasia Soare făcând o alegere excelentă.

ADVERTISEMENT

„A sosit regina”, este comentariul pe care l-a lăsat cea mai bogată româncă, pe social media. Cu această ocazie, Anastasia Soare a dezvăluit ce părere are despre șatenă, care este de o frumusețe răpitoare.

Antonela Roccuzzo, imaginea unui brand de renume

„Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică.

ADVERTISEMENT

Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă, o persoană care nu caută atenția, ci o câștigă prin valorile sale, stilul său natural și modul în care se dedică familiei și cauzelor pe care le susține.

Frumusețea și prezența ei sunt atemporale, iar ea este o adevărată bijuterie”, a anunțat Anastasia Soare, pe rețelele de socializare. Antonela Roccuzzo a purtat o rochie strălucitoare la evenimentul care a avut-o în prim-plan.

Ținuta de seară îmbrăcată de soția lui Leo Messi i-a pus în valoare trupul tras prin inel. Are o siluetă de invidiat și poate fi confundată extrem de ușor cu o tânără de 20 de ani. În plus, are un ten impecabil și un zâmbet radiant.

E o prezență care nu trece neobservată, indiferent de locul în care apare. Frumoasa șatenă este o cunoscută femeie de afaceri, dar și model profesionist. Așadar, nu este deloc de mirare că a primit această oportunitate inedită.

Cu toate că a studiat medicina dentară și comunicarea socială, Antonela Roccuzzo a decis să se concentreze pe altceva. O perioadă a lucrat ca model pentru diverse branduri internaționale de modă și sport, cum ar fi Adidas, Stella McCartney și Alo Yoga.

Mai mult decât atât, a deschis un boutique de modă în Barcelona. Soția lui Leo Messi este implicată în diverse proiecte de afaceri, inclusiv o linie de haine pentru copii și alte colaborări comerciale. E activă în mediul virtual, având zeci de mii de urmăritori.