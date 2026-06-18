Lovitura dată de Cristiano Ronaldo într-un singur sezon: peste 300 de milioane de dolari în conturi! Ce avere colosală a adunat starul Portugaliei

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Cristiano Ronaldo se îndreaptă către 42 de ani, însă nu vorbește încă de retragerea din activitate. Starul portughez este activ pe ambele planuri: la echipa de club și la națională. În paralel cu munca sa, pentru lusitan vin și multiple beneficii financiare. La mijlocul acestui an, jucătorul lui Al Nassr a depășit o bornă incredibilă la capitolul câștiguri în carieră: 2 miliarde de dolari.

Borna incredibilă atinsă de Cristiano Ronaldo chiar înainte de Cupa Mondială. Niciun alt sportiv nu a mai adunat asemenea câștiguri

Cristiano Ronaldo (41 de ani) nu a avut parte de un meci pe măsura așteptărilor, cu Congo, în primul duel al Portugaliei la Cupa Mondială 2026. După hattrick-ul lui Leo Messi din Argentina – Algeria 3-0, toată lumea se aștepta la o evoluție ambițioasă a lui CR7 într-o partidă în care naționala țării sale pleca mare favorită. Atacantul a ratat două mari ocazii în repriza a doua împotriva Republicii Democrate Congo. Per total, a avut însă o prestație ștearsă. Astfel, a dat apă la moară celor care cred că nu mai este omul potrivit pentru a-și conduce țara spre succes la un turneu major.

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Starul lui Al Nassr are însă un succes uriaș pe alte planuri. Chiar înainte de startul Campionatului Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada, Ronaldo a scris o nouă pagină de istorie pe plan financiar. Publicațiile de profil economic notează că lusitanul a depășit 2,1 miliarde de dolari câștiguri în carieră. CR7 a devenit astfel primul sportiv în activitate care depășește pragul de 2 miliarde de dolari, conform .

, numai din salarii, s-au situat în jurul a 300 de milioane de dolari. Acest total este unul și mai mare dacă punem aici banii adunați din sponsorizări. Grație acestor ”acumulări”, averea lusitanului a explodat și ea.

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Ce avere colosală are Cristiano Ronaldo

În lumea sportului, nume de legendă precum Michael Jordan și Tiger Woods au acumulat sume uriașe. Aceștia sunt plasați înaintea lui Ronaldo în unele estimări ajustate cu inflația. Diferența este faptul că Ronaldo e considerat primul sportiv activ care a trecut de pragul de 2 miliarde de dolari în venituri generate pe parcursul carierei.

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Dacă ne uităm acum la averea sa netă, aceasta este de 1,2 – 1,4 miliarde de dolari, mai explică cei de la . Portughezul a devenit primul fotbalist miliardar în carieră după mutarea la Al-Nassr (2023). Averea sa a cunoscut o explozie accelerată grație salariilor și a contracte de publicitate.

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Așadar, vedem că averea lui Ronaldo nu are ca sursă doar salariile de fotbalist. CR7 are un portofoliu diversificat financiar. Zona de marketing este mai mult decât activă. Includem aici contractul pe viață cu firma de echipament sportiv Nike. Acesta este evaluat la un miliard de dolari. Mai este apoi brandul ”CR7”. El include produse de lenjerie intimă, ochelari de soare, parfumuri, lanțuri hoteliere și clinici de transplant de păr. Nu în ultimul rând, Ronaldo are o prezență în Social Media aducătoare de milioane de dolari. El este cel mai urmărit om de pe planetă, încasând sume fabuloase pentru postările sponsorizate.

Cristiano Ronaldo, drumul de la sărăcie la peste 2 miliarde de dolari câștiguri! Cine e românul care l-a lansat în fotbal

Este deja cunoscut faptul că Ronaldo s-a ridicat din sărăcie și, cu multă muncă, a reușit să ajungă starul care este în prezent. S-a născut pe 5 februarie 1985 în Funchal, într-o familie mari probleme financiare. Copilăria și-a petrecut-o într-un cartier modest al insulei Madeira, alături de părinții săi și cei trei frați. Tatăl său lucra ca grădinar și îngrijitor la un club local de fotbal. Mama sa era bucătăreasă și femeie de serviciu.

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După ce a explodat în fotbal, CR7 a povestit în interviuri acordate presei internaționale despre viața sa modestă de când era mic. A spus că a locuit împreună cu familia într-o casă mică. El și frații săi împărțeau aceeași cameră. În ciuda neajunsurilor, el și prietenii săi petreceau mult timp jucând fotbal pe străzi. Ușor, ușor, pasiunea pentru acest sport a devenit rapid refugiul său. De mic visa că ”sportul rege” îi va asigura un viitor mai bun.

Pe când avea 12 ani, Ronaldo a plecat din Madeira pentru a se alătura academiei clubului Sporting Lisabona. În ciuda dorului de familie și a lipsei banilor, Ronaldo a fost mereu ambițios. Ulterior, talentul și disciplina sa l-au ajutat să depășească toate greutățile. A muncit din greu pentru a reuși în fotbal.

O mână de ajutor i-a dat și românul Ladislau Boloni, 73 de ani. În 2025, într-un interviu acordat agenției de presă Lusa, românul a vorbit despre sosirea lui Cristiano Ronaldo la prima echipă a lui Sporting. Încă de la primul antrenament, fotbalistul l-a surprins pe antrenor. ”Era deja un jucător foarte matur. A fost o surpriză pentru mine că era capabil să facă exercițiile la fel ca jucătorii mai experimentați. A încetat să mai fie tânăr și comportamentul său a fost cel al unui jucător matur. Maturitatea lui a fost marea surpriză pentru mine. Când a venit pentru prima dată și am ieșit să ne antrenăm, acela a fost momentul în care am decis să nu-l mai las să se antreneze cu tinerii și el a rămas pentru totdeauna la prima echipă”, a declarat tehnicianul, care a antrenat Sporting timp de două sezoane.

O zi istorică a fost cea de 7 octombrie 2002. Atunci, , un puști de 17 ani, din primul minut. Avea să fie meciul primului gol pentru CR7, de fapt al unei duble. De la meciul cu Moreirense, adică după 24 de ani, Cristiano Ronaldo a ajuns la un total uluitor de aproape 1000 de goluri în carieră. Acesta nu dă semne că s-ar opri. Are ca obiectiv declarat atingerea bornei incredibile de 1000 de reușite.