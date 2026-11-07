Lovitura dată de Netflix. Ce spectacol de senzație va transmite la final de noiembrie

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Netflix rămâne apropiat de sport. Pentru prima dată în istoria NFL, fotbalul american de Ziua Recunoștinței începe cu o seară mai devreme, iar gigantul de streaming marchează momentul cu un show memorabil.

Netflix oferă spectacolul formației U2, care sărbătorește 50 de ani de carieră pe scena NFL

În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, de la ora 03:00 (ora României), pe legendarul stadion SoFi Stadium din Inglewood, California, se vor înfrunta Green Bay Packers și Los Angeles Rams. Trupa U2, fondată de Bono, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame și recompensată cu 22 de premii Grammy. Aceasta va sărbători jumătate de secol de activitate printr-un show spectaculos la pauza meciului, marcând astfel noaptea la superlativ pentru fanii fotbalului american.„Există un motiv pentru care U2 este pe marile stadioane de zeci de ani: ei nu doar că performează, ci creează momente iconice pe care publicul nu le uită niciodată. Suntem încântați că vor aduce aceeași magie pe scena NFL de pe Netflix”, a declarat Ted Sarandos, co-CEO al platformei de streaming.

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Membrii formației irlandeze revin astfel pe o scenă de fotbal american la 24 de ani de la celebrul lor spectacol de la Super Bowl XXXVI (2002). La spectacolul de atunci, trupa a adus un omagiu emoționant victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001. se impuneau la acel moment în fața celor de la St. Louis Rams cu scorul de 20–17, Adam Vinatieri marcând golul câștigător de la 48 de yarzi chiar la expirarea timpului.

Tradiția marilor show-uri pe Netflix

Decizia de a-i aduce pe cei de la U2 continuă o tradiție spectaculoasă lansată de Netflix pentru meciurile din perioada sărbătorilor de iarnă. În 2024, Beyonce a făcut senzație în pauza meciului Baltimore Ravens vs. Houston Texans, iar în 2025, Snoop Dogg a întreținut atmosfera alături de invitați de marcă precum Andrea Bocelli și Lainey Wilson. Toți abonații Netflix vor putea urmări partida dintre Packers și Rams, dar și show-ul oferit de U2, direct din aplicație, fără costuri suplimentare.

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Ce alte meciuri NFL vor fi difuzate pe Netflix în 2026

Netflix va mai difuza, din nou, două meciuri în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie: Green Bay Packers se vor deplasa pentru jocul contra lui Chicago Bears pe Soldier Field, urmați de Buffalo Bills împotriva Denver Broncos, pe Empower Field la Mile High. O altă noutate pentru acest sezon NFL este un meci din săptămâna 18 pe Netflix. Acesta va fi ultimul weekend al sezonului regulat, cu meciuri în playoff. Pe lângă acțiunea de pe teren, Netflix va transmite la nivel global premiile NFL Honors, care prezintă ceremonia anuală de decernare a premiilor ligii în săptămâna Super Bowl-ului.

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Cât costă abonamentele Netflix în România

Netflix, platforma care , oferă în România trei categorii principale în funcție de rezoluție și numărul de ecrane. Pentru a viziona meciul din Ajunul Recunoștinței, ai nevoie doar de un abonament activ, indiferent de categorie. Prețurile abonamentelor pentru fiecare categorie sunt următoarele:

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Tipul abonamentului Facilități Preț Basic Calitate HD 720p, 1 dispozitiv activ 5,99 € / lună Standard Calitate Full HD 1080p, 2 dispozitive simultan 10,99 € / lună Premium Calitate Ultra HD 4K + HDR, 4 dispozitive simultan 13,99 € / lună