Lovitura dată de Sepsi înainte de Sărbători: Cosmin Matei și-a prelungit contractul până în 2026!

Sepsi Sf. Gheorghe încearcă să-și asigure jucătorii importanți, după ce Denis Ciobotariu este extrem de aproape să o părăsească pe formația covăsneană din postura de fotbalist liber de contract. .

Cosmin Matei, la Sepsi până în 2026! Mijlocașul trecut pe la FCSB și Dinamo și-a prelungit contractul cu formația covăsneană

Cosmin Matei și-a prelungit contractul cu Sepsi OSK, iar mijlocașul va rămâne în club până în vara anului 2026. Fotbalistul care a trecut pe la FCSB și Dinamo se află la formația covăsneană din anul 2022.

Sepsi OSK a anunțat pe rețelele de socializare că mijlocașul ofensiv va rămâne în cadrul echipei până în 2026. Deși are vârsta de 33 de ani, Cosmin Matei va continua la echipa pregătită de Valentin Suciu până la 35 de ani.

„Cosmin Matei şi-a prelungit contractul cu clubul Sepsi OSK până în vara anului 2026, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon.

Mijlocașul, în vârstă de 33 de ani, s-a alăturat lotului echipei noastre în vara anului 2022. Mult succes, Cosmin!”, a transmis Sepsi, pe rețelele de socializare oficiale.

Cosmin Matei a revenit pe teren după ce Comisia de Apel a decis suspendarea executării sancțiunii primite de la Comisia de Audiere ANAD

, motivul fiind dopajul. Instanțele au decis să îi dea drept de joc mijlocașului ofensiv.

Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a fost alături de Cosmin Matei și în momentele grele. La acel moment, „omul cu banii” a declarat că îi va oferi în continuare salariul mijlocașului, deși acesta era suspendat.

„Matei rămâne acasă, o să facă antrenamente individuale acasă pentru că nu are voie să vină la stadion. Îi vom plăti salariul în următoarele 6 luni, noi suntem lângă jucători la greu și la bine. Niciun jucător nu are peste 10.000 de euro, între 8.000 și 9.000 de euro are salariu.

Așa mi se pare normal, când un om are un necaz trebuie să fie alături prietenii lângă el. Nu mi se pare corect să fim lângă el numai când dă goluri. Toți suntem lângă el, sperăm să se reducă pedeapsa la recurs sau la apel, atunci îl așteptăm să revină lângă noi”, a declarat în momentul suspendării Laszlo Dioszegi.