Lovitura dată de Shakira la 15 ani de la începerea procesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va primi 60 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

În urmă cu 15 ani Shakira era dată în judecată și pusă la zid de foarte multe persoane. Acum, vedeta a dat lovitura și va primi 60 de milioane de euro. Fosta iubită a lui Gerard Pique este în culmea fericirii, semn că în viața sa liniștea este cuvântul de ordine.

Shakira, reușită remarcabilă prin care încasează 60 de milioane de euro

Shakira (49 ani) are parte de o reușită uriașă, după ce în 2011 a fost dată în judecată de către Agenția Fiscală din Barcelona. La momentul respectiv, fosta parteneră a lui Gerard Pique (39 ani) era ”condamnată” pentru evaziune fiscală. În plus, era obligată să plătească o amendă care se ridică la valoarea de 7,3 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Vedeta a fost acuzată că nu și-a plătit corect impozitele pentru anii 2012, 2013 și 2014. Astfel, ar fi cauzat un prejudiciu de 12,3 milioane de euro, decizie care acum a fost în favoarea sa. Cântăreața a câștigat ultima procedură legală deschisă în Spania împotriva Fiscului. Prin urmare, justiția spaniolă a anulat un litigiu fiscal referitor la 2011.

Mai mult decât atât, a revocat și amenzile de câteva milioane de euro impuse de administrația fiscală îndrăgitei artiste. S-a ajuns în această situație pentru că Agenția Fiscală nu a reușit să demonstreze că vedeta a avut rezidența fiscală în Spania în anul menționat. Așadar, trebuie să-i achite 60 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Decizia a fost stabilită la jumătatea lunii aprilie și are în prim-plan „restituirea sumelor plătite, împreună cu dobânzile legale”. În concluzie, este o nouă victorie pentru Shakira care în mai 2024 a fost informată că a fost clasată cea de-a doua procedură pentru fraudă fiscală deschisă împotriva sa, fiind vorba de anul 2018.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Shakira la aflarea veștii

Shakira a fost acuzată ani la rând că este o hoață. Acesta este unul dintre motivele pentru care a decis să părăsească Barcelona după separarea de Gerard Pique cu care a a avut o relație sentimentală vreme de 12 ani. După despărțire fostul fotbalist a dezvăluit

ADVERTISEMENT

„Nu a existat niciodată fraudă, iar Administrația însăși nu a putut dovedi contrariul, pur și simplu, pentru că nu era adevărat. Totuși, timp de aproape un deceniu, am fost tratată ca fiind vinovată, fiecare pas al procesului a fost scurs, distorsionat și amplificat.

Numele și imaginea mea publică au fost folosite pentru a transmite un mesaj amenințător altor contribuabili. Cea mai mare dorință a mea este ca această hotărâre să fie un precedent pentru Trezorerie și să servească miile de cetățeni anonimi care în fiecare zi sunt abuzați și zdrobiți de un sistem care le presupune vinovăția.

ADVERTISEMENT

Îi obligă să-și dovedească nevinovăția din ruina economică și emoțională. Această victorie le este dedicată”, a mărturisit Shakira, conform . În prezent, vedeta se poate concentra pe cariera muzicală, . Melodia Dai Dai este una care i-a cucerit pe fanii din întreaga lume.