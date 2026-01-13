Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv

U Cluj a dat o lovitură importantă în mercato de iarnă. După ce l-au adus pe Andrei Coubiș de la AC Milan, ardelenii au mai rezolvat o mutare de top.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
13.01.2026 | 12:06
După Andrei Coubiș, U Cluj a mai dat o lovitură în mercato de iarnă. Vezi pe FANATIK pe cine au transferat ardelenii. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
U Cluj nu se lasă mai prejos în acest mercato. Ardelenii au mai rezolvat o mutare de top după ce l-au adus pe Andrei Coubiș de la AC Milan. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre noua achiziție a „Șepcilor Roșii”.

U Cluj a dat lovitura și a semnat cu relevația SuperLigii

Mercato de iarnă a adus câteva mutări interesante în fotbalul românesc. Pe lângă granzii FCSB, CFR Cluj, Rapid și Dinamo, nici U Cluj nu se lasă mai prejos și vine tare din spate.

După ce au semnat cu Andrei Coubiș, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, ardelenii au mai pus mâna pe un jucător deosebit. Moderatorul Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că U Cluj a semnat încă de acum cu Friday Adams, fundașul dreapta de la FC Botoșani, și că jucătorul se alătură trupei lui Cristiano Bergodi din vară.

„Vreau să mai anunț un transfer. U Cluj l-a luat, din vară, pe Friday Adams, fundașul dreapta de la Botoșani. L-a transferat, dar din vară. A semnat deja. Un fundaș dreapta extrem de interesant pe care îl vom vedea la U Cluj din vară și pe care, clar, au pus ochii.

Marele avantaj lui U Cluj este acum și faptul că îl au pe Răzvan Zamfir, care la CFR Cluj făcea aproape toate transferurile în ultimii 15 ani. E un fel de Mutu al transferurilor, nu iese în față. Se vede deja, de când a venit. L-au luat pe Coubiș, acum pe Adams, un jucător foarte interesant!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Cine este Friday Adams, de fapt

În vârstă de 23 de ani, Friday Adams evoluează la FC Botoșani din vara anului 2023, când a fost adus gratis de la formația armeană Noah. Nigerianul a crescut semnificativ în prestații, impresionând mai ales în acest sezon, sub comanda lui Leo Grozavu. Până acum, talentatul fotbalist a strâns pentru echipa moldavă 66 de jocuri oficiale, având în total 3 contribuții.

  • 400.000 de euro este cota lui Friday Adams în prezent
  • 723 de minute a bifat în acest sezon nigerianul
