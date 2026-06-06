Lovitura dată de un club din SuperLiga pe spatele FCSB: „Toți banii îi iau ei”

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Joao Paulo (28 de ani), de la FCSB, va fi unul dintre puținii jucători din SuperLiga care vor juca la CM 2026. Gigi Becali nu va încasa însă niciun ban de pe urma participării mijlocașului la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Toți banii se vor duce la fosta echipă a lui Paulo, Oțelul Galați.

FCSB nu ia bani pentru Joao Paulo la CM 2026. Toți banii se duc la Oțelul Galați!

Este vorba despre Joao Paulo care a fost selecționat în naționala din Capul Verde. Africanii au fost repartizați în Grupa H, alături de Spania, Uruguay și Arabia Saudită. Cu toate acestea, roș-albaștrii nu vor primi niciun ban pentru participarea lui Joao Paulo la Cupa Mondială.

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Toți banii se vor duce la fosta echipă a mijlocașului, Oțelul Galați. Aceasta a fost convenția dintre cele două cluburi când s-a făcut transferul, în februarie 2026. , iar moldovenii vor încasa și banii de pe urma participării fotbalistului la CM 2026.

Pentru fiecare jucător aflat la Campionatul Mondial, clubul primește 8000 de euro pe zi, inclusiv pentru perioada cantonamentelor. „Nu îmi aduce bani, că am făcut contractul ca banii de acolo să îi ia ei, Oțelul Galați. (n.r. – Are vizibilitate, joacă cu Spania, cu Uruguay) Da, da”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Capul Verde debutează împotriva Spaniei la CM 2026

Capul Verde va debuta la Campionatul Mondial 2026 pe 15 iunie împotriva Spaniei, campioana europeană en-titre. În pregătirea turneului final, selecționata africană a obținut un rezultat surpriză, scor 3-0, cu Serbia, într-un meci amical. Până la partida cu „Furia Roja”, Joao Paulo și colegii săi vor mai juca un meci de verificare, cu Bermuda, pe 6 iunie.

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