Lovitură de imagine dată de FRF! Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat de lux la Institutul Diplomatic Român

Federația Română de Fotbal a dat o nouă lovitură de imagine. Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat la Institutul Diplomatic Român pentru a susține o prezentare despre rolul diplomației sportive
Cristian Măciucă
23.01.2026 | 19:49
FOTO: Fanatik
Federația Română de Fotbal își continuă ascensiunea. Diplomația sportivă a fost tema unei prezentări pe care președintele Răzvan Burleanu (41 de ani) a susținut-o la Institutul Diplomatic Român. Au fost analizate mai multe studii de caz, printre care parteneriatul cu Federația Moldovenească de Fotbal și campania de marketing și comunicare derulată cu ocazia Euro 2024.

Joi, 22 ianuarie 2026, Răzvan Burleanu a fost invitat de Institutul Diplomatic Român să susțină o prezentare despre rolul diplomației sportive în cadrul Programului de dezvoltare și perfecționare profesională, potrivit frf.ro.

Evenimentul la care a participat președintele FRF a reunit reprezentanți ai instituțiilor-cheie din sport și diplomație. În intervenția sa, Burleanu a prezentat Strategia Federației Române de Fotbal și impactul pe care „sportul rege” îl are în diplomația sportivă modernă.

Alături de șeful de la „Casa Fotbalului”, la eveniment au mai susținut prezentări Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, Cosmin Tabără Amânar, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, și Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Fotbalul e mai mult decât un sport

În discursul pe care l-a susținut, Răzvan Burleanu a transmis că fotbalul este mai mult decât un sport. El este un generator de emoții colective puternice, care stârnește pasiuni și loialități la nivel global. Fotbalul are o bază de suporteri estimată la aproximativ 5 miliarde de persoane și reprezintă un fenomen mondial care acționează, alături de jucători, ca mediator și reprezentant al unor drepturi ale omului, inclusiv în contexte în care guvernele nu reușesc să intervină eficient.

Potrivit FRF, diplomația sportivă prin fotbal constituie un instrument prin care țara noastră își poate promova obiectivele strategice pe plan internațional, valorificând buna guvernanță, performanțele fotbaliștilor români, potențialul competițional, infrastructura fotbalistică și know-how-ul intern.

Această abordare contribuie la creșterea implicării și relevanței reprezentanților României în forurile de decizie internațională și la consolidarea imaginii unei națiuni moderne și inovatoare.

  • 29 de ani avea Răzvan Burleanu pe 5 martie 2014 când a devenit președinte FRF
  • 3 mandate are Răzvan Burleanu în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
