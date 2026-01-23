Lovitură de imagine dată de FRF! Președintele Răzvan Burleanu a fost invitat de lux la Institutul Diplomatic Român

ADVERTISEMENT

Diplomația sportivă a fost tema unei prezentări pe care președintele Răzvan Burleanu (41 de ani) a susținut-o la Institutul Diplomatic Român. Au fost analizate mai multe studii de caz, printre care parteneriatul cu Federația Moldovenească de Fotbal și campania de marketing și comunicare derulată cu ocazia Euro 2024.

Lovitură dată de FRF! Răzvan Burleanu, invitat la Institutul Diplomatic Român

Joi, 22 ianuarie 2026, de Institutul Diplomatic Român să susțină o prezentare despre rolul diplomației sportive în cadrul Programului de dezvoltare și perfecționare profesională, potrivit

Evenimentul la care a participat președintele FRF a reunit reprezentanți ai instituțiilor-cheie din sport și diplomație. În intervenția sa, Burleanu a prezentat Strategia Federației Române de Fotbal și impactul pe care „sportul rege” îl are în diplomația sportivă modernă.

Alături de șeful de la „Casa Fotbalului”, la eveniment au mai susținut prezentări Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, Cosmin Tabără Amânar, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, și Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Fotbalul e mai mult decât un sport

În discursul pe care l-a susținut, Răzvan Burleanu a transmis că fotbalul este mai mult decât un sport. El este un generator de emoții colective puternice, care stârnește pasiuni și loialități la nivel global. Fotbalul are o bază de suporteri estimată la aproximativ 5 miliarde de persoane și reprezintă un fenomen mondial care acționează, alături de jucători, ca mediator și reprezentant al unor drepturi ale omului, inclusiv

Potrivit FRF, diplomația sportivă prin fotbal constituie un instrument prin care țara noastră își poate promova obiectivele strategice pe plan internațional, valorificând buna guvernanță, performanțele fotbaliștilor români, potențialul competițional, infrastructura fotbalistică și know-how-ul intern.

Această abordare contribuie la creșterea implicării și relevanței reprezentanților României în forurile de decizie internațională și la consolidarea imaginii unei națiuni moderne și inovatoare.

