Lovitură de imagine dată de Grupul Sports Festival! Simona Halep a semnat un contract important: „Colaborarea vine firesc”

Simona Halep este fără doar și poate cea mai bună tenismenă pe care a oferit-o România. Suspendată în urma unui controversat caz de dopaj, sportiva nu a mai reușit să revină la nivelul de dinainte și astfel că a decis să se retragă în luna februarie a acestui an, după înfrângerea de la Transylvania Open. Ei bine, la mai bine de jumătate de an distanță, „Simo” semnează un contract important.

Simona Halep și Grupul Sports Festival fac echipă: „Un nou început împreună!”

, Simona Halep va participa la un ultim meci. Acest lucru se va întâmpla în vara anului viitor, la Sports Festival. A , în timpul meciului demonstrativ în care a participat și Ronaldinho.

„O să vă bucure ce urmează să vă spun. La anul mi-aș dori să sărbătorim împreună retragerea mea. Va fi un moment emoționant și vă aștept să fim împreună la poate cel mai important moment din viața mea. Vă simt lipsa și vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea din cariera mea”, a declarat Simona Halep.

Ei bine, cum parteneriatul cu Sport Festival pare să fie un real succes, Simona Halep a decis să fie reprezentată de organizatorii competiției. Anunțul a fost făcut de Sport Festival pe rețelele de socializare, iar fostul lider WTA s-a aflat în prezența lui Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open și co-fondatorul Sports Festival.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De-acum înainte, noi vom fi echipa care va avea grijă de proiectele ei cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu, urmărind-o în timp ce făcea istorie pe parcursul carierei sale”, a anunțat Sports Festival, într-o postare comună cu Simona Halep.

„Colaborarea vine firesc, ca urmare a unei relații construite în timp, prin proiecte și momente memorabile care au legat-o pe Simona Halep de Cluj și de echipa Sports Festival”

Patrick Ciorcilă a avut cu siguranță un cuvânt important de spus în parteneriatul cu Simona Halep. Fost tenismen, directorul Transylvania Open și co-fondatorul Sports Festival este un pasionat de sport și are o relație foarte apropiată cu „Simo”.

Ulterior anunțării colaborării cu Simona Halep, Sports Festival a emis un comunicat de presă în care a transmis că parteneriatul a venit natural, asta în urma unei relații construite în timp.

„Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep. Parteneriatul cu fostul lider mondial WTA a fost semnat la finalul săptămânii trecute, la București. Colaborarea vine firesc, ca urmare a unei relații construite în timp, prin proiecte și momente memorabile care au legat-o pe Simona Halep de Cluj și de echipa Sports Festival.

Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine și procesul de negociere a contractelor”, s-a regăsit în comunicatul Sports Festival.

Cine este tânărul Patrick Ciorcilă, co-fondatorul Sports Festival

Patrick Ciorcilă (29 de ani) este un fost jucător de tenis român. Pasionat de sport, co-fondatorul Sports Festival a evoluat la mai multe turnee de tip Challenger și Futures, dar și la un ATP 250 în anul 2014.

După ce s-a retras din circuit, fostul sportiv a trecut printr-o perioadă dificilă, acesta neștiind ce drum să urmeze. Ei bine, organizarea Sports Festival i-a schimbat cu totul viața, Patrick Ciorcilă mărturisind: „Până când am avut oportunitatea să organizez acest festival, simțeam că sunt pierdut total. Sports Festival mi-a schimbat viața total, astfel au apărut multe alte oportunități. Recunosc că la început am avut o doză de nebunie, însă alături de Mirel Alexa, Horațiu Pitea și de echipa din jurul nostru am reușit să creăm un eveniment unic în lume”, a declarat co-fondatorul Sports Festival într-un interviu pentru .

Transylvania Open, competiție a cărui director este Patrick Ciorcilă, a fost desemnat cel mai bun turneu al anului la categoria WTA 250 pentru doi ani consecutivi, asta întâmplându-se în anii 2022 și 2023.

Patrick Ciorcilă, considerat un adevărat profesionist în domeniu, este exemplul perfect că determinarea și ambiția pot duce la rezultate extraordinare. Deși s-a retras devreme din viața sportivă, acesta a dus la un alt nivel modul în care organizează atât Sports Festival, cât și Transylvania Open și practic își duce pasiunea mai departe.