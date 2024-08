Lovitură de imagine pentru CSA Steaua! „Rebela” tenisului românesc a semnat contractul

Andreea Prisăcariu este „Rebela” din tenisul românesc. Sportiva a surprins pe toată lumea cu ultima ei postare. Se pare că dinamovista a ales să semneze cu o rivală.

„Rebela” tenisului românesc a semnat contractul cu rivala lui Dinamo

Deși este cunoscută drept dinamovistă, sportiva a surprins pe toată lumea cu postarea sa din meciul online. Mai exact, ea a semnat cu rivala Steaua, postând un mesaj de susținere pentru noul său club.

„Un nou capitol deblocat. Îl iau ca pe un nou început pentru mine și echipa mea. Salut aceste culori (n.r. roșu și albastru) în viața mea cu entuziasm. Forţa Steaua”, a fost mesajul atașat postării de pe contul Andreei de

Postarea Andreei, motiv de reproșuri pentru microbiști

Postarea Andreei a stârnit un val de reacții în mediul online. Sportiva s-a trezit la postarea sa în secțiunea de comentarii cu reacții precum: „Echipa de suflet nu se trădează niciodată!!!!!!!!”, „Inca o dovada ca femeile inșeala”, „OMG. Nu îndoaie vântul pomul cum îndoaie banii omul”.

Sportiva nu s-a dat înapoi de la a răspunde comentariilor răutăcioase: „Banii mai? BANII? Ce bani??? Bani unde? Ca n aveam loc nici sa ma antrenez la Dinamo. Si tu vii si vorbesti fara sens. Bani mananca altii, dar n ai cum sa stii tu d astea. Eu indemnizatia nu o mai primisem de ANI de zile. La revedere!”, a fost unul dintre răspunsurile Andreei la postarea sa.

Sportiva, ținta episoadelor controversate

: „Sunt certăreață, de acord, uneori îmi face plăcere să am parte de o ceartă bună, dar de calitate, iar acolo am simțit că nu am parte de calitate și că îmi irosesc impulsul și temperamentul pe ceva ce nu contează, pentru că unde nu e calitate, Andreea nu este!

Sigur că aș mai face o dată așa ceva. Aș fi tot la fel de șmecheră, poate chiar mai șmecheră. Lumea nu a înțeles că dacă am spus să fim șmechere nu înseamnă automat să câștigăm”, a spus atunci Andreea Prisăcariu la Radio Gold FM.

Chiar dacă pierduse meciul cu Iga Swiatek, scor 6-0, 6-0, sportiva noastră nu și-a schimbat atitudinea, fiind foarte „tare” în declarații: „Spuneau, vai ce șmecheră ai fost să pierzi 12-0. Ba da, am fost șmecheră, mai șmecheră decât tine, care numai vorbești!”, a mai spus atunci Andreea Prisăcariu

Andreea Prisăcariu a luat-o complet la vale în . La simplu, sportiva ocupă în acest moment locul 444. La dublu, Andreea se clasează pe locul 486.