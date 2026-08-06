Lovitură de proporții dată de Voyo Sport 1 cu David Popovici! Exclusiv

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Voyo Sport 1 a dat o adevărată lovitură pe piața media din România. În 2027, competițiile la care va participa campionul olimpic David Popovici (21 de ani) vor putea fi urmărite în exclusivitate pe postul lansat chiar în această lună de Voyo. Care va fi cel mai important eveniment din 2027.

Competițiile lui David Popovici, exclusiv pe Voyo Sport 1

Din informațiile FANATIK, competițiile lui David Popovici se vor vedea în 2027 exclusiv pe Voyo Sport 1, noul post lansat de Voyo. Cel mai important eveniment care va avea loc anul viitor în lumea înotului va fi găzduit de Budapesta în perioada 26 iunie – 18 iulie. Este vorba despre Campionatele Mondiale de Natație.

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David Popovici va lupta din nou pentru medalii în capitala Ungariei, unde a cucerit aurul în probele de 100 de metri liber și 200 de metri liber la ediția din 2022. Campionul român a realizat aceleași performanțe și la Campionatele Mondiale din 2025, desfășurate în Singapore, și va avea ca obiectiv o nouă prestație istorică. În această perioadă, .

Ce alte competiții pot fi urmărite pe Voyo Sport 1

, va transmite competițiile aflate în portofoliul Pro TV. Produsul de top este campionatul Angliei, Premier League, trustul Pro deținând drepturile de transmisie până în vara lui 2028, însă din portofoliu face parte și prima ligă a fotbalului francez, Ligue 1. Tot pe Voyo pot fi urmărite și Cupa și Supercupa Italiei, competiții în care Interul lui Cristi Chivu pornește cu prima șansă în noul sezon.

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Dincolo de lumea fotbalului, pe platformă pot fi urmărite și sporturi de contact, precum galele UFC sau RXF, dar și competițiile internaționale de handbal. Alături de evenimentele sportive, Voyo Sport 1 oferă publicului știri sportive și ediții speciale dedicate celor mai importante evenimente, emisiuni de analiză și dezbatere, emisiuni-magazin cu invitați și povești din culisele sportului sau programe informative și producții originale.

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