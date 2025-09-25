Sport

Lovitură de proporții pentru CFR Cluj: FIFA i-a dat „interzis” la transferuri! Louis Munteanu, în centrul atenției

CFR Cluj a primit o lovitură de proporții pe parcursul zilei de joi, 25 septembrie. Formația patronată de Neluțu Varga nu va mai putea transfera fotbaliști.
Iulian Stoica
25.09.2025 | 16:52
Lovitura de proportii pentru CFR Cluj FIFA ia dat interzis la transferuri Louis Munteanu in centrul atentiei
breaking news
CFR Cluj, interzisă de FIFA în a mai efectua transferuri. Sursă foto: Colaj Fanatik

SuperLiga a suferit o nouă lovitură de proporții. După ce UTA a primit interdicție la a mai transfera jucători, același lucru s-a întâmplat și la CFR Cluj. FIFA a luat decizia pentru o perioadă nedeterminată.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, interzisă de FIFA să mai aducă jucători

CFR Cluj a fost sancționată cu interdicție la transferuri după ce Fiorentina a reclamat neplata sumei pentru Louis Munteanu. Acest lucru se întâmplă după ce în perioada de mercato din vară au fost mai multe oferte importante pe numele atacantului.

Prin urmare, în urma hotărârii FIFA, CFR Cluj nu va putea realiza transferuri decât după achitarea datoriilor, singurele permise fiind aducerile de jucători aflați fără contract.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj

Neluțu Varga, reacție după ce transferurile au fost blocate: „Nu e o chestiune gravă”

Neluțu Varga a confirmat acest lucru și a transmis că situația va fi rezolvată săptămâna viitoare. CFR Cluj va vira 400.000 de euro către Fiorentina și ulterior se vor achita alți 1.6 milioane de euro. Totodată, patronul „feroviarilor” a mărturisit că Louis Munteanu a fost aproape de un transfer la Ajax în ultima zi de mercato.

„Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă. Italienii mi-au explicat că au trebuit să facă aceste demersuri, nu din răutate față de CFR sau din lipsă de răbdare, și fiindcă trebuie să își facă și ei calculele financiare pe circuit intern. Urmează să mai plătim apoi încă 1,6 milioane de euro rate viitoare.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

ADVERTISEMENT
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digisport.ro
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă, și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat”, a declarat Neluțu Varga, conform GSP.ro.

Jucătorul de la FCSB, direct pe masa de operație în Olanda înainte de...
Fanatik
Jucătorul de la FCSB, direct pe masa de operație în Olanda înainte de meciul cu Go Ahead Eagles
Mirel Rădoi îi face loc la națională atacantului de la Universitatea Craiova, după...
Fanatik
Mirel Rădoi îi face loc la națională atacantului de la Universitatea Craiova, după ce Mitriță a spus adio: „E bine că s-a retras”
Anunțul făcut de Rakow înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
Fanatik
Anunțul făcut de Rakow înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
iamsport.ro
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!