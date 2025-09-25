Lovitură de proporții pentru CFR Cluj: FIFA i-a dat „interzis” la transferuri! Louis Munteanu, în centrul atenției

SuperLiga a suferit o nouă lovitură de proporții. , același lucru s-a întâmplat și la CFR Cluj. FIFA a luat decizia pentru o perioadă nedeterminată.

CFR Cluj, interzisă de FIFA să mai aducă jucători

CFR Cluj a fost sancționată cu interdicție la transferuri după ce Fiorentina a reclamat neplata sumei pentru Louis Munteanu.

Prin urmare, în urma hotărârii FIFA, CFR Cluj nu va putea realiza transferuri decât după achitarea datoriilor, singurele permise fiind aducerile de jucători aflați fără contract.

Neluțu Varga, reacție după ce transferurile au fost blocate: „Nu e o chestiune gravă”

Neluțu Varga a confirmat acest lucru și a transmis că situația va fi rezolvată săptămâna viitoare. CFR Cluj va vira 400.000 de euro către Fiorentina și ulterior se vor achita alți 1.6 milioane de euro. Totodată, patronul „feroviarilor” a mărturisit că Louis Munteanu a fost aproape de un transfer la Ajax în ultima zi de mercato.

„Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă. Italienii mi-au explicat că au trebuit să facă aceste demersuri, nu din răutate față de CFR sau din lipsă de răbdare, și fiindcă trebuie să își facă și ei calculele financiare pe circuit intern. Urmează să mai plătim apoi încă 1,6 milioane de euro rate viitoare.

Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă, și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat”, a declarat Neluțu Varga, conform .