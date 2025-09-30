Lovitură de proporții! Fotbalistul de 6 milioane de euro a semnat înainte de FCSB – Young Boys! Contract până în 2027

Echipa elvețiană a dat o adevărată lovitură înaintea Clubul din Berna a convins unul dintre cei mai importanți jucători să își prelungească înțelegerea. Este vorba despre Joel Monteiro, mijlocaș stânga elvețian în vârstă de 26 de ani, cu origini portugheze.

Lovitură dată de Young Boys, chiar înaintea meciului cu FCSB din Europa League

După cum s-a notat deja anterior, el este în prezent cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 6 milioane de euro, iar acum a semnat până în 2027 cu Internațional elvețian cu 5 selecții și un gol până în prezent, Monteiro a jucat până acum exclusiv în Elveția.

El a fost crescut de FC Sion, echipa din orașul natal, iar ulterior a mai trecut și pe la Azzurri LS și FC Conthey înainte de a ajuns la formația din Berna, cea care la un moment dat l-a trimis sub formă de împrumut la Stade Lausanne Ouchy. Anunțul privitor la prelungirea contractului său a fost făcut, bineînțeles, de către cei de la Young Boys prin intermediul rețelelor de socializare.

Unul dintre cei mai importanți jucători și-a prelungit contractul

„Young Boys îi prelungește contractul lui Monteiro până în 2027.

Dezvoltarea lui Joel Monteiro este o poveste de succes. A ajuns în martie 2021 la Young Boys de la echipa U21 de la Vaud și a fost apoi împrumutat la Stade Lausanne Ouchy pentru patru luni.

Din sezonul 2021-2022 a jucat pentru Young Boys și a marcat 25 de goluri și a oferit 21 de pase decisive în 140 de meciuri oficiale.

În vârstă de 26 de ani, a devenit deja de două ori campion al Elveției alături de echipa din Berna și a câștigat o dată Cupa. A ajuns la echipa națională a Elveției, pentru care a jucat cinci meciuri până în prezent”, a fost mesajul transmis de cei de la Young Boys cu această ocazie.

