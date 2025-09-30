Lovitură de proporții! Fotbalistul de 6 milioane de euro a semnat înainte de FCSB – Young Boys! Contract până în 2027

Echipa elvețiană a dat o adevărată lovitură înaintea meciului de joi seară de la București. Clubul din Berna a convins unul dintre cei mai importanți jucători să își prelungească înțelegerea. Este vorba despre Joel Monteiro, mijlocaș stânga elvețian în vârstă de 26 de ani, cu origini portugheze.
După cum s-a notat deja anterior, el este în prezent cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 6 milioane de euro, iar acum a semnat până în 2027 cu Young Boys. Internațional elvețian cu 5 selecții și un gol până în prezent, Monteiro a jucat până acum exclusiv în Elveția.
El a fost crescut de FC Sion, echipa din orașul natal, iar ulterior a mai trecut și pe la Azzurri LS și FC Conthey înainte de a ajuns la formația din Berna, cea care la un moment dat l-a trimis sub formă de împrumut la Stade Lausanne Ouchy. Anunțul privitor la prelungirea contractului său a fost făcut, bineînțeles, de către cei de la Young Boys prin intermediul rețelelor de socializare.
„Young Boys îi prelungește contractul lui Monteiro până în 2027.
Dezvoltarea lui Joel Monteiro este o poveste de succes. A ajuns în martie 2021 la Young Boys de la echipa U21 de la Vaud și a fost apoi împrumutat la Stade Lausanne Ouchy pentru patru luni.
Din sezonul 2021-2022 a jucat pentru Young Boys și a marcat 25 de goluri și a oferit 21 de pase decisive în 140 de meciuri oficiale.
În vârstă de 26 de ani, a devenit deja de două ori campion al Elveției alături de echipa din Berna și a câștigat o dată Cupa. A ajuns la echipa națională a Elveției, pentru care a jucat cinci meciuri până în prezent”, a fost mesajul transmis de cei de la Young Boys cu această ocazie.
✍️ 𝗬𝗕 𝘂𝗻𝗱 𝗝𝗼ë𝗹 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗶𝗿𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗹ä𝗻𝗴𝗲𝗿𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗴 𝗯𝗶𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟳
💛🖤 Die Entwicklung von Joël Monteiro ist eine Erfolgsgeschichte: Er wechselte im März 2021 vom Team Vaud U21 zu YB und wurde danach für vier Monate an Stade Lausanne Ouchy… pic.twitter.com/qwljBlu0UL
— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) September 30, 2025