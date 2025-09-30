Sport

Lovitură de proporții! Fotbalistul de 6 milioane de euro a semnat înainte de FCSB – Young Boys! Contract până în 2027

Anunț de maxim interes pentru suporteri înainte de meciul FCSB - Young Boys din Europa League! Fotbalistul cotat la 6 milioane de euro a semnat până în 2027
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.09.2025 | 18:58
Lovitura de proportii Fotbalistul de 6 milioane de euro a semnat inainte de FCSB Young Boys Contract pana in 2027
ULTIMA ORĂ
Joel Monteiro în acțiune pentru Young Boys. Foto: Hepta

Echipa elvețiană a dat o adevărată lovitură înaintea meciului de joi seară de la București. Clubul din Berna a convins unul dintre cei mai importanți jucători să își prelungească înțelegerea. Este vorba despre Joel Monteiro, mijlocaș stânga elvețian în vârstă de 26 de ani, cu origini portugheze.

ADVERTISEMENT

Lovitură dată de Young Boys, chiar înaintea meciului cu FCSB din Europa League

După cum s-a notat deja anterior, el este în prezent cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 6 milioane de euro, iar acum a semnat până în 2027 cu Young Boys. Internațional elvețian cu 5 selecții și un gol până în prezent, Monteiro a jucat până acum exclusiv în Elveția.

El a fost crescut de FC Sion, echipa din orașul natal, iar ulterior a mai trecut și pe la Azzurri LS și FC Conthey înainte de a ajuns la formația din Berna, cea care la un moment dat l-a trimis sub formă de împrumut la Stade Lausanne Ouchy. Anunțul privitor la prelungirea contractului său a fost făcut, bineînțeles, de către cei de la Young Boys prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai importanți jucători și-a prelungit contractul

„Young Boys îi prelungește contractul lui Monteiro până în 2027.

Dezvoltarea lui Joel Monteiro este o poveste de succes. A ajuns în martie 2021 la Young Boys de la echipa U21 de la Vaud și a fost apoi împrumutat la Stade Lausanne Ouchy pentru patru luni.

Din sezonul 2021-2022 a jucat pentru Young Boys și a marcat 25 de goluri și a oferit 21 de pase decisive în 140 de meciuri oficiale.

ADVERTISEMENT
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
Digi24.ro
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii

În vârstă de 26 de ani, a devenit deja de două ori campion al Elveției alături de echipa din Berna și a câștigat o dată Cupa. A ajuns la echipa națională a Elveției, pentru care a jucat cinci meciuri până în prezent”, a fost mesajul transmis de cei de la Young Boys cu această ocazie.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va...
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”

Gala RXF 50. Schimbare de ultimă oră! A fost săltat de mascați înainte...
Fanatik
Gala RXF 50. Schimbare de ultimă oră! A fost săltat de mascați înainte să intre în ring și a fost înlocuit: ”A preferat să meargă la pușcărie decât să vină la bătaie”. Video
Veste uriașă pentru cluburile din SuperLiga! Ce se întâmplă la începutul lunii octombrie....
Fanatik
Veste uriașă pentru cluburile din SuperLiga! Ce se întâmplă la începutul lunii octombrie. Exclusiv
Alin Fică, lovitură de teatru! Rapid a anunțat că îl transferă, însă este...
Fanatik
Alin Fică, lovitură de teatru! Rapid a anunțat că îl transferă, însă este aproape să semneze cu alt club din SuperLiga: „Ne-am înțeles”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Antrenorul din Liga 3 a României a rememorat golul de poveste cu Spania:...
iamsport.ro
Antrenorul din Liga 3 a României a rememorat golul de poveste cu Spania: 'L-am driblat pe Xavi, șut cu stângul în vinclu, era Casillas în poartă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!