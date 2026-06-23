Sport

Lovitură de proporții în NBA. Este bomba anului și Miami Heat devine o forță

Marți, 23 iunie, s-a produs una dintre cele mai tari mutări din istoria NBA. Giannis Antetokounmpo a plecat de la Milwaukee Bucks după 13 sezoane și a fost cedat la Miami Heat
Cristian Măciucă
23.06.2026 | 11:27
Lovitura de proportii in NBA Este bomba anului si Miami Heat devine o forta
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Lovitură de proporții în NBA. Este bomba anului și Miami Heat devine o forță. FOTO: X @NBAonPrime
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S-a făcut transferul verii în NBA! Dublu MVP și campion în 2021, Giannis Antetokounmpo (31 de ani) a plecat de la Milwaukee Bucks după 13 sezoane și a semnat cu Miami Heat. Informația conform căreia baschetbalistul grec va juca la chipa antrenată de Erik Spoelstra a fost anunțată de Shams Charania, jurnalist ESPN.

Miami Heat l-a luat pe Giannis Antetokounmpo

De mai bine de un deceniu, Giannis Antetokounmpo este una dintre vedetele NBA și unul dintre cei mai importanți baschetbaliști din istoria lui Milwaukee Bucks. El a ajuns în SUA în anul 2013, când a fost transferat din Grecia, de la Enosi Filathlitikou. De atunci și până în prezent, Antetokounmpo a fost o prezență constantă în All-Star Game, a fost numit de mai multe ori în echipa ideală a NBA și a condus-o pe Milwaukee Bucks spre câștigarea titlului din 2021.

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De ce a plecat Antetokounmpo de la Milwaukee Bucks

În ultimele sezoane, relația dintre superstarul grec, care are și cetățenie nigeriană, și Milwaukee Bucks nu a mai fost la fel de bună. Echipa a suferit numeroase dezamăgiri în play-off, iar „The Greek Freak” a fost mai mult accidentat și nu și-a mai putut ajuta colegii să se bată la titlul din NBA. Antetokounmpo vrea să plece de la Milwaukee încă din mai 2025, atunci când și-a anunțat șefii că nu mai dorește prelungirea contractului și că dorește un transfer.

Din februarie 2026, Milwaukee Bucks caută soluții pentru a îl ceda pe Giannis Antetotkounmpo. Trupa din Wisconsin a negociat atât cu Miami Heat, cât și cu Boston Celtics. Celtics l-a pus la bătaie pe Jaylen Brown, însă Bucks a preferat să nu aducă încă un superstar capricios. Astfel, oferta lui Heat a avut câștig de cauză.

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Milwaukee Bucks primește jucători la schimb

Giannis Antetotkounmpo nu pleacă singur la Miami Heat. Bobby Portis va fi cedat și el, iar Milwaukee Bucks îi va primi pe Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis trei pick-uri din prima rundă și un pick din a doua rundă. Sezonul trecut, Antetotkounmpo a contabilizat 27,6 puncte, 9,8 recuperări și 5,4 pase decisive. Superstarul grec are un contract uriaș valabil până în 2028, însă în vara anului viitor are opțiunea de a ieși din contract. Este, însă, de așteptat să rămână la Heat și după anul 2027.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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