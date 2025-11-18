Lovitură de proporții pentru Emma Răducanu! Câți bani pierde sportiva cu origini românești după ultima decizie luată

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu, sportivă cu origini românești, nu trece prin cea mai fericită perioadă a carierei. Tenismena care, în urmă cu doar câțiva ani, surprindea o lume întreagă cu titlul câștigat la US Open are probleme medicale și a fost nevoită să se retragă de la mai multe turnee.

Sezon încheiat prematur pentru Emma Răducanu

Ultimul meci jucat de Emma Răducanu în circuitul WTA a avut loc în luna octombrie. De atunci, ea pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică în vederea următorului sezon.

În acest final de an, fosta campioană de la US Open ar fi trebuit să joace o serie de meciuri demonstrative la Newark și Miami, acolo unde ar fi putut face pereche în proba de dublu cu numărul 1 ATP, Carlos Alcaraz. Doar că sportiva și-a schimbat planurile și va fi înlocuită de Jessica Pegula.

Câți bani pierde Emma Răducanu după ce a decis să nu participe la două meciuri demonstrative

Decizia luată de Emma Răducanu este însă una destul de costisitoare. Nu mai puțin de 100 de mii de lire va pierde sportiva cu origini românești, conform . Aceasta nu va mai încasa niciun ban pentru participarea la cele două de pe continentul american.

„Emma Răducanu și-a încheiat sezonul prematur în urma unor probleme de sănătate. Ea s-a retras de la ultimele două turnee din acest an, Tokyo și Hong Kong, deoarece nu s-a simțit deloc bine în ultimele 10 zile”, scriau jurnaliștii britanici de la BBC Sport în luna octombrie.