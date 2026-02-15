Sport

Lovitură de proporții pentru FCU Craiova! Tribunalul a decis: planul lui Mititelu, aprobat

Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al FCU 1948 Craiova în cadrul concordatului preventiv. Adrian Mititelu renunță la 14 milioane de euro.
Alex Bodnariu
15.02.2026 | 15:43
Decizie executorie pentru FCU! Ce înseamnă aprobarea concordatului preventiv
FCU 1948 Craiova a obținut o decizie extrem de importantă în plan financiar, după ce Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al clubului, în cadrul procedurii de concordat preventiv deschise în toamna anului trecut. Hotărârea instanței oferă grupării patronate de Adrian Mititelu un răgaz esențial pentru stabilizarea situației economice și evitarea intrării în insolvență.

Concordatul preventiv reprezintă o procedură juridică prin care o societate cu dificultăți financiare își poate reorganiza datoriile sub protecția instanței. În cazul de față, FCU Craiova va putea să își achite obligațiile financiare conform unui plan aprobat de creditori și validat de judecători, fără riscul executărilor silite pe perioada stabilită.

Adrian Mititelu a explicat că durata planului este de trei ani, însă obiectivul său este închiderea procedurii mult mai devreme. „Durata planului este de 3 ani, dar obiectivul este să închidem procedura până la finalul anului 2026, cel târziu în primăvara anului 2027. Noi am renunțat la cele aproximativ 14 milioane de euro cu care am creditat clubul pentru a salva clubul. Suma înscrisă în tabelul definitiv este de aproximativ 1,5 milioane de euro”, a declarat patronul pentru GOLAZO.

Ce înseamnă, de fapt, decizia Tribunalul Dolj

Practic, finanțatorul a decis să renunțe la o creanță importantă pe care o avea asupra propriului club, pentru a facilita redresarea financiară. În tabelul definitiv al creditorilor figurează, în prezent, datorii totale de aproximativ 1,5 milioane de euro, sumă ce va fi achitată conform planului aprobat de instanță.

