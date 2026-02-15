Lovitură de proporții pentru FCU Craiova! Tribunalul a decis: planul lui Mititelu, aprobat

ADVERTISEMENT

FCU 1948 Craiova a obținut o decizie extrem de importantă în plan financiar, după ce Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al clubului, în cadrul procedurii de concordat preventiv deschise în toamna anului trecut. Hotărârea instanței oferă grupării patronate de Adrian Mititelu un răgaz esențial pentru stabilizarea situației economice și evitarea intrării în insolvență.

Decizie executorie pentru FCU! Ce înseamnă aprobarea concordatului preventiv

Concordatul preventiv reprezintă o procedură juridică prin care o societate cu dificultăți financiare își poate reorganiza datoriile sub protecția instanței. În cazul de față, FCU Craiova va putea să își achite obligațiile financiare conform unui plan aprobat de creditori și validat de judecători, fără riscul executărilor silite pe perioada stabilită.

Adrian Mititelu a explicat că durata planului este de trei ani, însă obiectivul său este închiderea procedurii mult mai devreme. „Durata planului este de 3 ani, dar obiectivul este să închidem procedura până la finalul anului 2026, cel târziu în primăvara anului 2027. Noi am renunțat la cele aproximativ 14 milioane de euro cu care am creditat clubul pentru a salva clubul. Suma înscrisă în tabelul definitiv este de aproximativ 1,5 milioane de euro”, a declarat patronul pentru .

Ce înseamnă, de fapt, decizia Tribunalul Dolj

Practic, finanțatorul a decis să renunțe la o creanță importantă pe care o avea asupra propriului club, pentru a facilita redresarea financiară. În tabelul definitiv al creditorilor figurează, în prezent, , sumă ce va fi achitată conform planului aprobat de instanță.

Decizia Tribunalului Dolj, pronunțată pe 13 februarie 2026, este executorie, însă poate fi atacată cu apel. Până la o eventuală modificare, hotărârea produce efecte, iar clubul beneficiază de protecția legală oferită de concordatul preventiv, inclusiv suspendarea executărilor silite pentru creanțele vizate. Procedura a fost deschisă în octombrie 2025, la , cu scopul de a evita insolvența și de a negocia o restructurare a datoriilor.