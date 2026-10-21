Lovitură de proporții pentru Gigi Becali! Marca „FCSB Steaua” a fost respinsă la nivel european

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Gigi Becali a primit o nouă lovitură în războiul pentru numele Steaua! Patronul FCSB a încercat timp de trei ani să obțină dreptul de a înregistra marca „FCSB Steaua” la nivelul Uniunii Europene. Demersul s-a lovit însă de opoziția unei academii de fotbal din București. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a respins solicitarea, iar calea de atac formulată de reprezentanții roș-albaștrilor nu a schimbat verdictul.

Cum a început noul război pentru numele Steaua. Cererea depusă de FCSB în 2023

Totul a început pe 16 iunie 2023. FCSB, prin , a solicitat înregistrarea mărcii verbale „FCSB Steaua” la nivelul Uniunii Europene. Cererea urmărea protejarea unei denumiri care includea atât numele actual al clubului, cât și termenul „Steaua”.

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După pierderea dreptului de utilizare a mărcii Steaua în România, omul de afaceri a căutat o nouă soluție juridică. Planul a întâmpinat însă două opoziții. Atât CSA Steaua București, cât și ACS Steaua Noua Generație au contestat solicitarea. Academia din Capitală deținea deja o marcă înregistrată și a susținut că apariția unei noi denumiri, „FCSB Steaua”, ar putea afecta drepturile sale.

În iunie 2025, Divizia de Opoziție a a dat câștig de cauză academiei. Cererea FCSB a fost respinsă în totalitate. Clubul patronat de Becali a fost obligat să suporte cheltuieli de procedură în valoare de 620 de euro. Reprezentanții roș-albaștrilor au decis însă să conteste hotărârea.

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De ce a pierdut FCSB la EUIPO. Detaliul surprinzător din motivarea instituției europene

Verdictul de la recurs a fost tot în defavoarea clubului patronat de Gigi Becali. EUIPO a analizat exclusiv drepturile asupra mărcilor comerciale. Mai exact, instituția a verificat dacă denumirea solicitată de FCSB ar putea fi confundată cu marca înregistrată anterior de ACS Steaua Noua Generație.

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Camera de Recurs a stabilit că serviciile oferite sub cele două mărci sunt identice în categoria relevantă. Mai mult, EUIPO a considerat că există un risc de confuzie inclusiv în rândul publicului vorbitor de italiană și spaniolă.