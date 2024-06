Lovitură de proporții pentru Nicolae Badea! CS FC Dinamo se află în pragul falimentului: prima reacție a oficialilor echipei

primește o nouă lovitură de proporții. CS FC Dinamo, clubul despre care se zvonește că ar urma să primească un proiect nou, se află în pragul falimentului.

CS FC Dinamo se află în pragul falimentului!

Într-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Programul Doar Dinamo București a dezvăluit că recursul depus de CS AFC Dinamo, prin care se ataca sentința de respingere a planului de reorganizare modificat al acestei societăți, a fost respins de Curtea de Apel București.

„Șoc la “Dinamo”!

S-a judecat astăzi, la Curtea de Apel București, recursul depus de CS AFC Dinamo (Dinamo-Badea), prin care se ataca sentința de respingere a planului de reorganizare modificat al acestei societăți (prin care se “tăiau” datorii de peste 9 milioane de euro de la creditorii bugetari).

Judecătorii au respins astăzi recursul introdus de administratorul judiciar Phoenix Omega IPURL, astfel încât planul de reorganizare modificat propus a căzut definitiv.

Societatea fiind la un pas de faliment, având la dispoziție doar 3 luni până la termenul final dispus de Tribunalul București (4 Septembrie 2024).

Aceasta este data până la care va trebui să se facă dovadă plății creanțelor curente și a celor peste 46 milioane RON din plan sau să parcurgă accelerat un nou procedeu de propunere plan de reorganizare modificat”, a fost comunicatul postat de Programul Doar Dinamo București pe pagina oficială de Facebook.

Președintele Bacria lămurește situația!

Marius Bacria, președintele de la CS FC Dinamo, a lămurit situația pentru FANATIK: „Așteptăm motivarea soluției de respingere a modificării planul de reorganizare, să vedem pe ce s-a bazat instanța, și vom continua implementarea măsurilor dispuse în planul aprobat, care a valabil până la 4 ianuarie 2025. Nu e vorba de faliment. Avem un plan de care ne-am ținut și am vrut să-l modificăm, iar instanța l-a respins. Am făcut recurs, ne-a respins și recursul. Putem să depunem câte propuneri de modificare a planului vrem. Cifra de 9 milioane de euro nu e reală. N-am avut niciodată datorii de 9 milioane de euro.

Noi ne apropiem de 4 milioane de lei datori. Mai avem de plătit 3 milioane de lei la Fisc din planul de reorganizare și un milion de lei datori curente acumulate în timpul insolvenței. La instanță n-am cerut nicio scutire, nu să fie tăiată vreo datorie. Am cerut încă un an de prelungire a planului și să ne aprobe cum să astupăm cele 4 milioane de lei. Să-i plătim din alte surse, pentru că noi, clubul, nu putem să producem cele 3 milioane de lei pe care mai avem de plată la Fisc. În rest am plătit tot, salariile, datoriile. După ce aflăm motivarea putem depune alt cerere de modificare a planului. Dacă nu vom depune alt plan ne ținem de plățile din planul actual”.

Se pregătește un Dinamo uriaș: planul incredibil pus la cale de Nicolae Badea!

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, .

„Se pune la cale un plan imens gândit de Nicolae Badea pentru actuala echipă care activează în Liga a IV-a. Dorinţa este ca echipa să se asocieze în Liga a II-a din acest an.

Am putea să o vedem în Liga a II-a încă din această vară. Se caută echipă în acest moment, deja s-a bătut palma cu Ion Ţiriac, cu Niro, cu Cristi Borcea. Se discută cu Vova Cohn, doar discuţii.

Toţi aceşti patru giganţi au bătut palma pentru un Dinamo uriaş. Sunt trei Dinamo: echipa din Liga 1, CS Dinamo care luptă la promovarea în Liga a II-a şi FC Dinamo din Liga a IV-a”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.