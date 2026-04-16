Lovitură de proporții pentru U Cluj! A semnat din vară pe 3 ani!

Gabriel-Alexandru Ioniță
16.04.2026 | 19:12
Lovitură de proporții pentru U Cluj.
Jovo Lukic (27 de ani) este cel mai important fotbalist al lui U Cluj în acest sezon. După experiența nefericită de la Universitatea Craiova, atacantul bosniac este în prezent golgheterul din SuperLiga, cu 18 goluri. În acest context, în ultima perioadă a început să se vorbească destul de mult despre posibilitatea ca el să facă parte în vară din lotul Bosniei pentru Campionatul Mondial.

Jovo Lukic și-a prelungit până în 2029 contractul cu U Cluj

În plus, recent în spațiul public a apărut informația conform căreia el ar fi monitorizat atent de către cei de la Beșiktaș. Astfel, în aceste condiții, este destul de clar că „șepcile roșii” au acum posibilitatea de a-l ceda pe Lukic în viitorul apropiat în schimbul unei sume importante. Așadar, oficialii clubului ardelean s-au mișcat extrem de rapid și s-au asigurat că nu există niciun risc ca fotbalistul să plece pe bani mai puțini decât ar valora în acest moment, din cauza unei anumite situații contractuale posibile la un moment dat.

Anunțul oficial făcut de U Cluj

În consecință, cei de la U Cluj s-au „betonat” din acest punct de vedere și i-au prelungit deja contractul lui Jovo Lukic, pe încă trei ani cu începere din această vară, adică de la finalul sezonului în curs, deci cu încă doi ani în plus față de înțelegerea inițială, scadentă în vara anului 2027. Anunțul oficial în acest sens a fost făcut de liderul din SuperLiga în cursul zilei de joi prin intermediul site-ului oficial:

„Cel mai bun marcator al primei ligi la această oră, Jovo Lukic (27 de ani), a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel că atacantul bosniac va evolua la FC Universitatea Cluj până în 2029. Sosit în tabăra ‘Șepcilor roșii’ înaintea acestui sezon, de la Universitatea Craiova, Lukic nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și demonstra clasa.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Vârful, dublu campion cu Borac Banja Luka în Bosnia și Herțegovina înainte să vină în România, a debutat în alb și negru în chiar prima etapă a Superligii, în deplasarea de la Clinceni, unde a reușit să înscrie o ‘dublă’ în poarta celor de la Metaloglobus”. 

FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la...
Digisport.ro
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
  • 27 de ani are Jovo Lukic
  • 1.5 milioane de euro este în acest moment cota de piață a lui Jovo Lukic în viziunea Transfermarkt
România își află astăzi adversarele de la Campionatul European de Handbal Feminin! Pe...
Fanatik
România își află astăzi adversarele de la Campionatul European de Handbal Feminin! Pe cine pot întâlni „tricolorele”
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a...
Fanatik
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru Edi Iordănescu: „Trebuie să-l înțelegeți, cred că a regretat că nu a continuat”
Ce veste pentru fanii tenisului! Novak Djokovic și-a anunțat prezența la fostul turneu...
Fanatik
Ce veste pentru fanii tenisului! Novak Djokovic și-a anunțat prezența la fostul turneu al miliardarului român Ion Țiriac
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
