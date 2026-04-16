Lovitură de proporții pentru U Cluj! A semnat din vară pe 3 ani!

Jovo Lukic (27 de ani) este cel mai important fotbalist al lui U Cluj în acest sezon. După experiența nefericită de la Universitatea Craiova, atacantul bosniac este în prezent golgheterul din SuperLiga, cu 18 goluri. În acest context, în ultima perioadă a început să se vorbească destul de mult despre posibilitatea ca el să facă parte în vară din lotul Bosniei pentru Campionatul Mondial.

Jovo Lukic și-a prelungit până în 2029 contractul cu U Cluj

În plus, recent în spațiul public a apărut informația conform căreia Astfel, în aceste condiții, este destul de clar că „șepcile roșii” au acum posibilitatea de a-l ceda pe Lukic în viitorul apropiat în schimbul unei sume importante. Așadar, oficialii clubului ardelean s-au mișcat extrem de rapid și s-au asigurat că nu există niciun risc ca fotbalistul să plece pe bani mai puțini decât ar valora în acest moment, din cauza unei anumite situații contractuale posibile la un moment dat.

Anunțul oficial făcut de U Cluj

În consecință, s-au „betonat” din acest punct de vedere și i-au prelungit deja contractul lui Jovo Lukic, pe încă trei ani cu începere din această vară, adică de la finalul sezonului în curs, deci cu încă doi ani în plus față de înțelegerea inițială, scadentă în vara anului 2027. Anunțul oficial în acest sens a fost făcut de liderul din SuperLiga în cursul zilei de joi prin intermediul :

„Cel mai bun marcator al primei ligi la această oră, Jovo Lukic (27 de ani), a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel că atacantul bosniac va evolua la FC Universitatea Cluj până în 2029. Sosit în tabăra ‘Șepcilor roșii’ înaintea acestui sezon, de la Universitatea Craiova, Lukic nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-și demonstra clasa.

Vârful, dublu campion cu Borac Banja Luka în Bosnia și Herțegovina înainte să vină în România, a debutat în alb și negru în chiar prima etapă a Superligii, în deplasarea de la Clinceni, unde a reușit să înscrie o ‘dublă’ în poarta celor de la Metaloglobus”.

