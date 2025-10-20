Lovitură de proporții pregătită de cluburile de top din Europa! Ce regulă din fotbal vor să schimbe șefii de la Liverpool și Barcelona

ADVERTISEMENT

O regulă important din fotbal ar putea fi modificată. Cluburile importante de pe continent s-au întâlnit și au discutat despre lărgirea loturilor, dar și despre faptul că ar trebui să existe mai multe modificări într-o partidă oficială.

Cluburile de top din Europa vor să modifice regula schimbărilor dintr-un meci

O parte dintre cele mai importante cluburi europene s-au întâlnit la sediul European Football Clubs din Roma. prin care fotbaliștii să poată face față numărul mare de meciuri din prezent.

au fost creșterea numărului de jucători din loturile principale de la 25 la 28 și mărirea numărului de înlocuiri posibile într-un meci, de la cinci la șase, notează .

Potrivit aceleiași surse, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, PSG, Barcelona și Inter s-au numărat printre cluburile prezente la aceste discuții.

Discuția s-a concentrat asupra numărului mare de partide cu care se confruntă fotbaliștii, punându-se un accent special pe efectele pe care acest lucru le poate avea asupra sportivilor tineri. Totuși, gigantul din Marea Britanie subliniază faptul că aceste cluburi nu intenționează, deocamdată, să propună o modificare a regulilor jocului.

Când s-a produs ultima modificare a regulamentului

Deși inițial erau permise doar trei înlocuiri pe parcursul unui meci, acest lucru s-a modificat în pandemia de COVID-19. În mai 2020 au fost permise cinci schimbări într-un meci, asta pentru a preveni accidentările după întreruperea cauzată de virus.

În sezonul 2020/21, Premier League a revenit la regula celor trei schimbări, ca în stagiunea 2022/23 să fie reintrodusă posibilitatea a cinci înlocuiri pe parcursul unui joc de fotbal profesionist.