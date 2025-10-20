Sport

Lovitură de proporții pregătită de cluburile de top din Europa! Ce regulă din fotbal vor să schimbe șefii de la Liverpool și Barcelona

Fotbalul profesionist ar putea cunoaște o cu totul altă față. Șefii cluburilor importante din Europa pregătesc o lovitură de proporții și își doresc modificarea unei reguli actuale.
Iulian Stoica
20.10.2025 | 08:00
Lovitura de proportii pregatita de cluburile de top din Europa Ce regula din fotbal vor sa schimbe sefii de la Liverpool si Barcelona
ULTIMA ORĂ
O regulă din fotbal ar putea fi modificată cluburile de top. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

O regulă important din fotbal ar putea fi modificată. Cluburile importante de pe continent s-au întâlnit și au discutat despre lărgirea loturilor, dar și despre faptul că ar trebui să existe mai multe modificări într-o partidă oficială.

Cluburile de top din Europa vor să modifice regula schimbărilor dintr-un meci

O parte dintre cele mai importante cluburi europene s-au întâlnit la sediul European Football Clubs din Roma. Discuțiile s-au orientat către niște reforme prin care fotbaliștii să poată face față numărul mare de meciuri din prezent.

ADVERTISEMENT

Principalele propuneri discutate au fost creșterea numărului de jucători din loturile principale de la 25 la 28 și mărirea numărului de înlocuiri posibile într-un meci, de la cinci la șase, notează BBC.

Potrivit aceleiași surse, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, PSG, Barcelona și Inter s-au numărat printre cluburile prezente la aceste discuții.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Discuția s-a concentrat asupra numărului mare de partide cu care se confruntă fotbaliștii, punându-se un accent special pe efectele pe care acest lucru le poate avea asupra sportivilor tineri. Totuși, gigantul din Marea Britanie subliniază faptul că aceste cluburi nu intenționează, deocamdată, să propună o modificare a regulilor jocului.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Când s-a produs ultima modificare a regulamentului

Deși inițial erau permise doar trei înlocuiri pe parcursul unui meci, acest lucru s-a modificat în pandemia de COVID-19. În mai 2020 au fost permise cinci schimbări într-un meci, asta pentru a preveni accidentările după întreruperea cauzată de virus.

În sezonul 2020/21, Premier League a revenit la regula celor trei schimbări, ca în stagiunea 2022/23 să fie reintrodusă posibilitatea a cinci înlocuiri pe parcursul unui joc de fotbal profesionist.

ADVERTISEMENT
Maamma Mia! Surpriză colosală în finala Campionatului Mondial U20 și un jucător fabulos...
Fanatik
Maamma Mia! Surpriză colosală în finala Campionatului Mondial U20 și un jucător fabulos care calcă pe urmele lui Romulus Gabor
Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila...
Fanatik
Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila cumpărată în urmă cu doar 4 ani
Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2...
Fanatik
Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2 și inovațiile lui Gâlcă: „Ar fi și păcat să ne oprim acum, nu-i așa?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!