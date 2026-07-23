Sport

Lovitură de teatru! Atacantul lui CFR Cluj a fost prezentat oficial la altă echipă

CFR Cluj se confruntă cu mari probleme în ultima perioadă, iar un atacant important a hotărât să plece. Jucătorul a fost deja prezentat la noua sa echipă.
Traian Terzian
23.07.2026 | 11:02
Lovitura de teatru Atacantul lui CFR Cluj a fost prezentat oficial la alta echipa
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CFR Cluj a pierdut un atacant important. Cu ce echipă a semnat. Sursă foto: colaj Fanatik
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Probleme financiare, memorii depuse de jucători, interdicție la transferuri și plecarea președintelui Iuliu Mureșan arată un tablou negru pentru CFR Cluj. Colac peste pupăză, unul dintre atacanți a decis să părăsească echipa.

Un atacant a plecat de la CFR Cluj și a semnat cu altă echipă

Adus ca o mare vedetă la începutul anului de la Gornik Zabrze, atacantul sloven Luka Zahovic (30 de ani) a decis să-și încheie aventura la CFR Cluj după doar câteva luni. Surpriza este totală, mai ales că fotbalistul a fost folosit, e adevărat că doar câteva minute pe final, în partida pierdută cu Oțelul Galați, scor 1-2, în prima etapă a noului sezon din SuperLiga.

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Zahovic a fost deja prezentat la NK Maribor, formație unde și-a început cariera profesionistă. ”198 de meciuri, 81 de goluri. Va urma… Luka Zahovic, bine ai venit acasă”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al grupării slovene.

În perioada petrecută la CFR Cluj, fiul fostului mare internațional sloven Zlatko Zahovic nu a reușit să se impună. El a prins doar 53 de minute în șase meciuri de SuperLiga și nu a dat niciun gol și nicio pasă decisivă. Slovenul a mai jucat 61 de minute într-o partidă din Cupa României.

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Lovitură după lovitură pentru CFR Cluj

Tot mai multe probleme s-au adunat la CFR Cluj în ultima perioadă, iar aceasta au ”explodat” în această vară. După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că CFR riscă excluderea din cupele europene din cauza unor datorii, Neluțu Varga a anunțat că a obținut o derogare de la UEFA.

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Chiar și așa, situația este una delicată în Gruia. Banii s-au terminat în club și, dacă deplasarea la Galați a fost rezolvată cumva, pentru cea din Armenia s-a dat din colț în colț, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Problemele financiare i-au afectat, cum era și de așteptat, și pe jucători. Restanțele salariale i-au făcut pe unii dintre ei să depună memorii, iar FANATIK a aflat că cei care au depus notificări sunt Karlo Muhar și Andrei Cordea. Din cauza acestor întârzieri, FIFA a sancționat gruparea ardeleană cu interzicerea dreptului la transferuri pentru trei perioade de mercato.

Tocmai această situația nesigură l-a făcut pe președintele Iuliu Mureșan să demisioneze, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. ”Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor”, a spus Mureșan, într-o scrisoare de adio.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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