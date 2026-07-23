Lovitură de teatru! Atacantul lui CFR Cluj a fost prezentat oficial la altă echipă

Probleme financiare, memorii depuse de jucători, interdicție la transferuri și plecarea președintelui Iuliu Mureșan arată un tablou negru pentru CFR Cluj. Colac peste pupăză, unul dintre atacanți a decis să părăsească echipa.
Adus ca o mare vedetă la începutul anului de la Gornik Zabrze, atacantul sloven Luka Zahovic (30 de ani) a decis să-și încheie aventura la CFR Cluj după doar câteva luni. Surpriza este totală, mai ales că fotbalistul a fost folosit, e adevărat că doar câteva minute pe final, în partida pierdută cu Oțelul Galați, scor 1-2, în prima etapă a noului sezon din SuperLiga.
Zahovic a fost deja prezentat la NK Maribor, formație unde și-a început cariera profesionistă. ”198 de meciuri, 81 de goluri. Va urma… Luka Zahovic, bine ai venit acasă”, se arată într-un mesaj postat pe contul de Facebook al grupării slovene.
În perioada petrecută la CFR Cluj, fiul fostului mare internațional sloven Zlatko Zahovic nu a reușit să se impună. El a prins doar 53 de minute în șase meciuri de SuperLiga și nu a dat niciun gol și nicio pasă decisivă. Slovenul a mai jucat 61 de minute într-o partidă din Cupa României.
Tot mai multe probleme s-au adunat la CFR Cluj în ultima perioadă, iar aceasta au ”explodat” în această vară. După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că CFR riscă excluderea din cupele europene din cauza unor datorii, Neluțu Varga a anunțat că a obținut o derogare de la UEFA.
Chiar și așa, situația este una delicată în Gruia. Banii s-au terminat în club și, dacă deplasarea la Galați a fost rezolvată cumva, pentru cea din Armenia s-a dat din colț în colț, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
Problemele financiare i-au afectat, cum era și de așteptat, și pe jucători. Restanțele salariale i-au făcut pe unii dintre ei să depună memorii, iar FANATIK a aflat că cei care au depus notificări sunt Karlo Muhar și Andrei Cordea. Din cauza acestor întârzieri, FIFA a sancționat gruparea ardeleană cu interzicerea dreptului la transferuri pentru trei perioade de mercato.
Tocmai această situația nesigură l-a făcut pe președintele Iuliu Mureșan să demisioneze, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. ”Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor”, a spus Mureșan, într-o scrisoare de adio.