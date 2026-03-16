Lovitură de teatru: Camora a semnat!

Camora a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj. Anunțul a fost făcut de clubul patronat de Neluțu Varga pe căile oficiale de comunicare. Fundașul stânga va continua în Gruia până în vara anului 2027.

Camora, unul dintre liderii din vestiarul lui CFR Cluj, a semnat prelungirea contractului cu formația lui Daniel Pancu pentru încă un sezon. Astfel, fundașul stânga portughez, care are și cetățenie română, va continua să ajute din teren echipa din Gruia cel puțin până în vara anului 2027.

„O veste importantă pentru suflarea CFRistă: 𝐂𝐀𝐌𝐎𝐑𝐀, 𝐈𝐍𝐂𝐀 𝐔𝐍 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍 𝐀𝐋𝐀𝐓𝐔𝐑𝐈 𝐃𝐄 𝐍𝐎𝐈. Clubul nostru și căpitanul Mario Camora au ajuns la un acord privind prelungirea contractului până în vara anului 2027!

Cu aproape 600 de meciuri pentru echipa noastră, Mario este jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul CFR-ului, fiind un adevărat simbol al clubului”, se arată în anunțul oficial al lui CFR Cluj.

Mesajul lui CFR Cluj pentru Camora, după prelungirea contractului: „Aici este casa ta”

Mario Camora are în palmares 6 titluri de campion alături de CFR Cluj, dar și două Cupe și două Supercupe ale României. Fundașul stânga este cotat în prezent la 150.000 de euro de Transfermarkt și a bifat 10 apariții în naționala României.

Din 2011 până în prezent, Camora a demonstrat în fiecare sezon ambiție, determinare și un spirit de lider incontestabil. A contribuit din plin la fiecare dintre cele 10 trofee cucerite în tricoul alb-vișiniu, dar și la numeroasele rezultate importante obținute în competițiile europene, fiind o adevărată inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut. Camo, căpitane, CFR este casa ta, iar tu ești și vei rămâne mereu unul dintre noi!”, se arată în anunțul oficial al lui CFR Cluj.

Ce se întâmplă cu Ciprian Deac

Spre deosebire de Mario Camora, situația lui Ciprian Deac nu este la fel de bună. , iar sezonul în curs este, cel mai probabil, ultimul din cariera sa. Alături de CFR Cluj, veteranul a cucerit 7 titluri, trei Cupe și patru Supercupe. .

„M-am purtat întotdeauna exemplar cu Deac. Poate să vă confirme oricând și el. De ce tocmai eu, Neluțu Varga, să fiu arătat cu degetul?! Nu e nicio supărare între mine și băiat, avem aceeași relație ca întotdeauna. Va rămâne în cadrul clubului, toți îl respectăm din toată inima pentru ce a făcut la CFR Cluj. Dacă va dori să-și încheie cariera în sport la CFR, așa se va întâmpla. Va prelua o funcție de conducere și va fi un exemplu pentru toți pentru că, într-adevăr, a fost un FOTBALIST UNIC. Și vă rog mult să scrieți asta cu majuscule”, declara Neluțu Varga pentru FANATIK, la începutul lunii ianuarie.