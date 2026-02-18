Sport

Lovitură de teatru! Cristiano Bergodi lipsește și azi de la ședința Comisiei de Disciplină

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj care a fost implicat într-un scandal la finalul partidei cu CFR Cluj, nu va fi prezent nici astăzi la ședința Comisiei de Disciplină.
Mihai Alecu
18.02.2026 | 10:18
Lovitura de teatru Cristiano Bergodi lipseste si azi de la sedinta Comisiei de Disciplina
ULTIMA ORĂ
Bergodi nu a putut ajunge la Comisia de Disciplină din cauza condițiilor meteo
ADVERTISEMENT

Tehnicianul formației ardelene încă nu și-a aflat pedeapsa pentru cele întâmplate la partida cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, când s-a certat cu Cordea. El ar fi trebuit să se prezinte miercuri, 18 februarie, de la ora 13:00, la ședința Comisiei de Disciplină, însă din cauza condițiilor meteo nu va ajunge la București.

Cristiano Bergodi nu va ajunge la audierea de la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Andrei Cordea de la CFR Cluj – U Cluj 3-2

Cristiano Bergodi, cel care nu a stat pe banca lui U Cluj la ultimele două meciuri, cu Oțelul, în Cupa României, 2-0, și cu Csikszereda, în campionat, 4-1, va fi în continuare nevoit să-și urmărească jucătorii din tribune. Italianul trebuia să se prezinte astăzi, la București, pentru a fi audiat cu privire la incidentele de la partida cu CFR Cluj, însă nu va putea să ajungă în capitală.

ADVERTISEMENT

Condițiile meteo extreme au făcut ca zborul pe care Bergodi îl avea programat de dimineață, din Cluj către București, să fie amânat, iar astfel antrenorul a decis să se ducă alături de echipă la Botoșani, unde vineri vor disputa meciul din etapa 28 a SuperLigii, notează Digi Sport.

Andrei Cordea, jucătorul lui CFR Cluj, a fost deja audiat la Comisia de Disciplină

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, nu a putut să fie prezent nici la prima audiere, de săptămâna trecută, asta pentru că se afla în cantonament cu echipa, ce avea meci chiar în aceeași zi, cu Oțelul, în Cupa României. Andrei Cordea a reușit să ajungă la București și el a scăpat de „povara” de a veni până în capitală pentru a-și spune punctul de vedere în urma scandalului.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Ședința de astăzi a Comisiei de Disciplină va avea loc chiar și în absența tehnicianului italian, însă o decizie nu va fi dată în speța ce s-a iscat după derby-ul Clujului. Va fi o amânare pentru săptămâna viitoare, când se speră că nimic nu va mai interveni și Cristiano Bergodi va putea să ajungă pentru a relata cele întâmplate la duelul din Gruia, care au dus la un scandal uriaș, în care și Pancu a intervenit.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Vinicius Junior, reacție devastatoare după scandalul de la Benfica – Real Madrid 0-1:...
Fanatik
Vinicius Junior, reacție devastatoare după scandalul de la Benfica – Real Madrid 0-1: „Rasiștii sunt lași. E necesar să iau atitudine”
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi...
Fanatik
Transferul FCSB care ar fi făcut diferența: “I-ar fi ajutat foarte mult şi era la un preţ foarte bun!”. Exclusiv
De ce nu vorbește Răzvan Lucescu limba greacă. Fostul colaborator al antrenorului român,...
Fanatik
De ce nu vorbește Răzvan Lucescu limba greacă. Fostul colaborator al antrenorului român, dezvăluiri în premieră: „Trebuie să existe un echilibru”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul,...
iamsport.ro
Fostul jucător al lui Dinamo a fost aproape de a își omorî fiul, devenit și el fotbalist. Cei doi nu își mai vorbesc de mult timp: 'Știi ce face acum?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!