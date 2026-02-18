Lovitură de teatru! Cristiano Bergodi lipsește și azi de la ședința Comisiei de Disciplină

ADVERTISEMENT

Tehnicianul formației ardelene încă nu și-a aflat pedeapsa pentru cele întâmplate la partida cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, când s-a certat cu Cordea. El ar fi trebuit să se prezinte miercuri, 18 februarie, de la ora 13:00, la ședința Comisiei de Disciplină, însă din cauza condițiilor meteo nu va ajunge la București.

Cristiano Bergodi nu va ajunge la audierea de la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Andrei Cordea de la CFR Cluj – U Cluj 3-2

, cel care nu a stat pe banca lui U Cluj la ultimele două meciuri, cu Oțelul, în Cupa României, 2-0, și cu Csikszereda, în campionat, 4-1, va fi în continuare nevoit să-și urmărească jucătorii din tribune. Italianul trebuia să se prezinte astăzi, la București, pentru a fi audiat cu privire la incidentele de la partida cu , însă nu va putea să ajungă în capitală.

ADVERTISEMENT

Condițiile meteo extreme au făcut ca zborul pe care Bergodi îl avea programat de dimineață, din Cluj către București, să fie amânat, iar astfel antrenorul a decis să se ducă alături de echipă la Botoșani, unde vineri vor disputa meciul din etapa 28 a SuperLigii, notează

Andrei Cordea, jucătorul lui CFR Cluj, a fost deja audiat la Comisia de Disciplină

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, nu a putut să fie prezent nici la prima audiere, de săptămâna trecută, asta pentru că se afla în cantonament cu echipa, ce avea meci chiar în aceeași zi, cu Oțelul, în Cupa României. Andrei Cordea a reușit să ajungă la București și el a scăpat de „povara” de a veni până în capitală pentru a-și spune punctul de vedere în urma scandalului.

ADVERTISEMENT

Ședința de astăzi a Comisiei de Disciplină va avea loc chiar și în absența tehnicianului italian, însă o decizie nu va fi dată în speța ce s-a iscat după derby-ul Clujului. Va fi o amânare pentru săptămâna viitoare, când se speră că nimic nu va mai interveni și Cristiano Bergodi va putea să ajungă pentru a relata cele întâmplate la duelul din Gruia, care au dus la un scandal uriaș, în care și Pancu a intervenit.