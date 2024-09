Lovitură de teatru: Dan Șucu încearcă să-l deturneze pe Bîrligea spre Rapid! Când se decide totul. Exclusiv

Deși Neluțu Varga și Gigi Becali , Rapid a venit tare din spate și încearcă să-l „fure” pe atacantul din Gruia. FANATIK a aflat că viitorul fotbalistului va fi decis în această noapte.

Lovitură de teatru: Dan Șucu încearcă să-l deturneze pe Bîrligea spre Rapid! Când se decide totul

Nimic nu anunța răsturnarea de situație în cazul transferului lui Daniel Bîrligea. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că atacantul format în Italia cu FCSB. Transferul a fost confirmat inclusiv de patronii Gigi Becali și Neluțu Varga.

Doar că Rapid, care s-a interesat de-a lungul timpului de situația lui Daniel Bîrligea, a venit tare din spate și pare mai motivată ca niciodată să-l transfere pe atacantul în vârstă de 24 de ani. Va fi o noapte lungă în care viitorul internaționalului român va fi decis.

Din informațiile FANATIK, totul în cazul transferului lui Daniel Bîrligea va fi stabilit în această noapte. În primă fază, Gigi Becali s-a înțeles cu Neluțu Varga pentru suma de două milioane de euro, plus 15% dintr-un eventual transfer. De asemenea, Daniel Bîrligea ar fi încasat un salariu de 25.000 de euro la FCSB.

Daniel Bîrligea va pleca de la CFR Cluj: „Știți cum e, fotbalul este un business”

Indiferent că este vorba despre Rapid sau FCSB, Daniel Bîrligea va pleca de la CFR Cluj. Curtat și din străinătate, atacantul va fi cedat de formația finanțată de Neluțu Varga pentru a acoperi gaura financiară lăsată de ratarea calificării în fazele principale din UEFA Conference League.

„Știți cum e, fotbalul este un business, iar necalificarea în grupele Conference League ne-a afectat foarte mult, pentru că am pierdut câteva milioane bune de euro, care trebuie acoperite. L-am adus pe Louis Munteanu, un fotbalist formidabil, care îl va suplini cu succes pe Bîrligea. Îi urăm succes lui Daniel la FCSB.

Dacă afacerea este bună pentru toată lumea, noi nu avem nicio problemă să lucrăm și cu Rapidul, și cu FCSB-ul sau cu orice echipă din România. Îl avem pe Louis Munteanu, un fotbalist fantastic, pe care am dat mulți bani, și în mod sigur va acoperi cu succes plecarea lui Bîrligea.

Îi mulțumim lui Bîrligea pentru tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj, dar începând de astăzi este jucătorul FCSB-ului. Cu banii pe care-i vom primi vom continua să facem transferuri și să-i facem o echipă cât mai bună lui Dan Petrescu”, declara Neluțu Varga în exclusivitate pentru FANATIK.

În prezent, Daniel Bîrligea are o cotă de piață de 1,6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.com. Atacantul în vârstă de 24 de ani are în palmares un titlu cu CFR Cluj în sezonul 2021/2022. Fotbalistul are două apariții în tricoul naționalei României.

4 goluri și 3 pase decisive a reușit Daniel Bîrligea în actuala stagiune la CFR Cluj

30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Daniel Bîrligea cu CFR Cluj