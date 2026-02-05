Sport

Lovitură de teatru! După Politic, FCSB e gata să cedeze un alt fotbalist în SuperLiga: „Am discutat cu domnul Becali”

După Dennis Politic, un nou fotbalist poate pleca de la FCSB la FC Hermannstadt. Claudiu Rotar a oferit toate detaliile în direct. Pe FANATIK găsiți numele jucătorului ce e aproape de a o părăsi pe echipa campioană.
Iulian Stoica
05.02.2026 | 17:13
Lovitura de teatru Dupa Politic FCSB e gata sa cedeze un alt fotbalist in SuperLiga Am discutat cu domnul Becali
breaking news
Un nou jucător de la FCSB este dorit de FC Hermannstadt. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dennis Politic o părăsește pe FCSB și semnează sub formă de împrumut cu FC Hermannstadt, penultimul loc din SuperLiga. După atacantul venit de la Dinamo, un nou fotbalist poate pleca de la campioana en-titre. Claudiu Rotar a oferit anunțul.

Zima, dorit alături de Politic la FC Hermannstadt

Claudiu Rotar a confirmat faptul, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, că salariul lui Dennis Politic va fi plătit 50-50% de către FC Hermannstadt și FCSB. Totodată, oficialul sibienilor a recunoscut că Dorinel Munteanu îl dorește și pe Lukas Zima, iar clubul așteaptă răspunsul lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Împrumut până în vară, da. 50-50 este salariul lui Politic, FCSB și noi. (n.r. e mutarea ideală) Antrenorul l-a cerut. La FCSB poate nu a jucat, dar la Dinamo, da.

Am discutat cu domnul Becali să ni-l dea pe Zima, așteptăm.  Noi aducem ce vrea antrenorul. Eu zic că Zima vrea să vină. Tot împrumut, da, până în vară, după discutăm mai departe. Decât să stea la o echipă unde nu joacă deloc… A ajuns al treilea portar. Altceva nu mai aducem”, a declarat Claudiu Rotar, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști...
Digi24.ro
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie

Kevin Ciubotaru nu va ajunge la FCSB

În continuare, Claudiu Rotar a expus că nu se pune problema ca la FCSB să ajungă Kevin Ciubotaru în această perioadă de mercato. Cât despre situația lui Dorinel Munteanu, oficialul sibienilor a transmis că „Neamțul” va rămâne la FC Hermannstadt până la finalul contractului.

ADVERTISEMENT
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digisport.ro
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie

„(n.r. Dorinel Munteanu?) Va rămâne până la finalul sezonului, indiferent de ce se întâmplă. Are contract un an și jumătate, nu se pune problema. Suntem la retrogradare de când am început campionatul.

Kevin Ciubotaru nu se duce la FCSB. La vară vom discuta. Avem nevoie de el acum în lupta la retrogradare. Am stabilit că vom discuta la vară, nu mi l-au cerut”, a conchis Claudiu Rotar.

ADVERTISEMENT

Cine este Lukas Zima, jucătorul dorit de FC Hermannstadt

Lukas Zima (32 ani) a ajuns în iarna anului trecut la FCSB, asta după ce portarul ceh a avut evoluții solide în tricoul Petrolului Ploiești. Format la Slavia Praga, Zima și-a petrecut majoritatea carierei în Italia.

Portarul a ajuns în vara anului 2024 la Petrolul, ca la doar un an și jumătate distanță să facă pasul la FCSB, echipă alături de care Zima a cucerit un titlu și o Supercupă, acestea fiind singurele sale trofee din carieră.

  • 850.000 de euro este cota lui Lukas Zima
  • 8 meciuri a adunat portarul la FCSB în acest sezon
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova:...
Fanatik
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4 în palmares!”
Mihai Stoica, prima reacție despre un transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB!...
Fanatik
Mihai Stoica, prima reacție despre un transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Update
Valeriu Iftime, show total înainte de ciocnirea cu Cisotti, Bîrligea și tot FCSB-ul...
Fanatik
Valeriu Iftime, show total înainte de ciocnirea cu Cisotti, Bîrligea și tot FCSB-ul lui Gigi Becali. Declarații războinice ale patronului de la Botoșani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Legenda Craiovei susține că Mititelu 'nu a câștigat' nimic, de fapt, după verdictul...
iamsport.ro
Legenda Craiovei susține că Mititelu 'nu a câștigat' nimic, de fapt, după verdictul Curții de Apel: 'Știu mai bine decât oricine! Asta a hotărât instanța definitiv și irevocabil'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!