Lovitură de teatru! După Politic, FCSB e gata să cedeze un alt fotbalist în SuperLiga: „Am discutat cu domnul Becali”

Dennis Politic o părăsește pe FCSB și semnează sub formă de împrumut cu FC Hermannstadt, penultimul loc din SuperLiga. După atacantul venit de la Dinamo, un nou fotbalist poate pleca de la campioana en-titre. Claudiu Rotar a oferit anunțul.

Zima, dorit alături de Politic la FC Hermannstadt

Claudiu Rotar a confirmat faptul, . Totodată, oficialul sibienilor a recunoscut că , iar clubul așteaptă răspunsul lui Gigi Becali.

„Împrumut până în vară, da. 50-50 este salariul lui Politic, FCSB și noi. (n.r. e mutarea ideală) Antrenorul l-a cerut. La FCSB poate nu a jucat, dar la Dinamo, da.

Am discutat cu domnul Becali să ni-l dea pe Zima, așteptăm. Noi aducem ce vrea antrenorul. Eu zic că Zima vrea să vină. Tot împrumut, da, până în vară, după discutăm mai departe. Decât să stea la o echipă unde nu joacă deloc… A ajuns al treilea portar. Altceva nu mai aducem”, a declarat Claudiu Rotar, conform t.

Kevin Ciubotaru nu va ajunge la FCSB

În continuare, Claudiu Rotar a expus că nu se pune problema ca la FCSB să ajungă Kevin Ciubotaru în această perioadă de mercato. Cât despre situația lui Dorinel Munteanu, oficialul sibienilor a transmis că „Neamțul” va rămâne la FC Hermannstadt până la finalul contractului.

„(n.r. Dorinel Munteanu?) Va rămâne până la finalul sezonului, indiferent de ce se întâmplă. Are contract un an și jumătate, nu se pune problema. Suntem la retrogradare de când am început campionatul.

Kevin Ciubotaru nu se duce la FCSB. La vară vom discuta. Avem nevoie de el acum în lupta la retrogradare. Am stabilit că vom discuta la vară, nu mi l-au cerut”, a conchis Claudiu Rotar.

Cine este Lukas Zima, jucătorul dorit de FC Hermannstadt

Lukas Zima (32 ani) a ajuns în iarna anului trecut la FCSB, asta după ce portarul ceh a avut evoluții solide în tricoul Petrolului Ploiești. Format la Slavia Praga, Zima și-a petrecut majoritatea carierei în Italia.

Portarul a ajuns în vara anului 2024 la Petrolul, ca la doar un an și jumătate distanță să facă pasul la FCSB, echipă alături de care Zima a cucerit un titlu și o Supercupă, acestea fiind singurele sale trofee din carieră.