Sport

Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia

Elias Charalambous este gata de o revenire în forță în antrenorat. Liber de contract din luna martie, după despărțirea de FCSB, cipriotul este aproape să semneze cu o echipă de top din Superliga Greciei
Cristian Măciucă
23.06.2026 | 10:01
Lovitura de teatru Elias Charalambous aproape de ai lua locul unui roman la o echipa de top din Grecia
breaking news
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui unui român la o echipă de top din Grecia. FOTO: sportpictures.eu
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Elias Charalambous (45 de ani) este aproape să revină pe banca tehnică. Fostul antrenor de la FCSB este dorit de una dintre forțele Greciei, care, în această vară, l-a vrut și pe Edi Iordănescu (48 de ani). Fostul selecționer a refuzat însă oferta, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. 

Elias Charalambous, aproape să semneze cu o forță din Grecia

Concret, Levadiakos este echipa care îl vrea acum pe Elias Charalambous. În sezonul trecut, formația elenă a încheiat sezonul regulat din Grecia pe locul 5, apoi a luptat pentru calificarea în Conference League, dar nu va evolua în cupele europene în stagiunea 2026-2027. Antrenorul cipriot, care a luat două titluri de campion cu FCSB, e liber de contract din 9 martie, când a ratat cu roș-albaștrii calificarea în play-off-ul din SuperLiga României.

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Pentru eleni contează foarte mult faptul că Elias Charalambous a fost fotbalist al grupării de pe „Levadia Municipal Stadium”. Fostul fundaș stânga a evoluat timp de șase luni la Levadiakos în anul 2014. „Charalambous are mai multe propuneri în față pentru următoarea etapă a carierei sale. Conform informațiilor de pe site, nu este exclus ca următoarea sa echipă să fie în Grecia și mai exact la Levadiakos. Numele său a fost menționat în ultimele ore pentru echipa din Super Ligă. Se reamintește că Charalambous a purtat anterior tricoul echipei ca fotbalist, în 2014”, scrie presa cipriotă.

APOEL Nicosia îș dorește și ea pe fostul tehnician de la FCSB

Elias Charalambous nu duce lipsă de oferte după despărțirea de FCSB. În această vară s-a scris și despre interesul lui APOEL Nicosia, una dintre forțele campionatului Cipriot. APOEL se va despărți de Pablo Garcia, după doar un an de mandat, iar principalii favoriți la înlocuirea uruguayanului sunt Elias Charalambous și Nikos Papadopoulos. Fostul tehnician de la FCSB este însă favorit. Jurnaliștii din Insula Afroditei scriu că „Elias Charalambous a vrăjit-o pe APOEL”.

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Elias Charalambous a scris istorie în SuperLiga României. Cu el la timonă, FCSB a cucerit titlul de campioană după nouă ani de secetă. În plus, după trei ani de mandat, tehnicianul cipriot și-a trecut în palmares patru trofee cu roș-albaștrii, două titluri și două Supercupe. În plus, Elias Charalambous a dus-o pe FCSB până în optimile Europa League, după ce, în sezonul 2024-2025, bucureștenii au făcut nu mai puțin de 14 puncte pe tabloul principal al competiției. Înainte de a ajunge la FCSB, Charalambous a mai fost antrenor principal la două formații din Cipru, Ethnikos și Doxa Katokopias.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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