Lovitură de teatru în cazul fotbalistului din SuperLiga, care a dat un gol de trei puncte la Cupa Africii

A fost omul decisiv pentru naționala statului Benin la Cupa Africii, însă situația sa din SuperLiga este una surprinzătoare. Ce se întâmplă cu jucătorul Petrolului.
Catalin Oprea
28.12.2025 | 12:07
Yohan Roche și colegii săi în echipamentul de prezentare al naționalei din Benin FOTO facebook
Yohan Roche, fotbalistul legitimat la Petrolul, a deschis scorul pentru Benin în confruntarea cu Botswana. El a finalizat, de la mică distanță, o pasă decisivă a căpitanului Steve Mounie. A fost al doilea gol al lui Roche pentru naționala țării sale, în 22 de partide.

Roche poate semna cu orice echipă de la 1 ianuarie

Golul marcat de Roche este o veste cu două tăișuri pentru petroliști. Asta pentru că fundașul format în Franța, la Lyon, intră la 1 ianuarie în ultimele șase luni de contract și poate semna cu orice altă echipă.

Șansele ca el să continue la Petrolul s-au micșorat destul de mult. El a primit o ofertă de prelungire a angajamentului, în condiții superioare financiar, încă din luna august, anunțată în exclusivitate de FANATIK la vremea respectivă.  Inițial a spus DA, dar a tot amânat luarea unei decizii, părând acum mai aproape de un refuz, decât de a accepta să continue la Petrolul.

Titular la naționala Beninului, care s-a bătut până în ultima clipă pentru calificarea la Campionatul Mondial de la anul, într-o grupă cu Nigeria și Africa de Sud, Roche a sperat să primească o ofertă de transfer dintr-un campionat mai puternic.

A marcat după ce făcuse o gafă uriașă

Obiectivul lui capătă contur acum, în condițiile în care s-a remarcat la Cupa Africii. Golul său de trei puncte cu Botswana a venit însă după o gafă mare în partida precedentă, contra RD Congo. El a lăsat o minge să treacă spre propriul portar, însă aceasta a fost interceptată de un adversar, care a marcat. Pentru a se califica în optimi, Benin trebuie să învingă Senegal în ultima rundă, o misiune deloc ușoară.

Yohan Roche s-a născut în Franța, la Lyon, fiind, astfel, un produs al școlii de fotbal din Hexagon. Cariera și-a început-o la FC Villefranche, iar mai apoi a evoluat pentru Stade Reims și Rodez, înainte de a se transfera, în 2021, în prima ligă din Turcia, la Adanaspor.

Egipt și Nigeria sunt deja în optimi la Cupa Africii

În 2023 a revenit in Franța, la Quevilly, formație pentru care a evoluat până anul trecut, când a semnat cu Petrolul. Pentru ploieșteni el a jucat 39 de meciuri, în campionat și Cupa României, marcând un gol.

Cupa Africii, competiție desfășurată între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026, este turneul internațional major de la finele acestui an. În afara lui Roche, la competiție participă și alți fotbaliști din Superliga României: Esteban Orozco (FC Argeș) la Guineea Ecuatorială, Devis Epassy (Dinamo) la Camerun, Elio Capradossi (U Cluj) și Baba Alhassan (FCSB) la Uganda și David Kiki (FCSB) la Benin.

Faza grupelor se apropie de final. Egipt și Nigeria sunt primele echipe calificate în optimile de finală, șanse mari de a trece mai departe având și Maroc, Africa de Sud, Senegal și RD Congo. Meciurile din grupe sunt programate până pe 31 decembrie, optimile urmând a avea loc la anul.

