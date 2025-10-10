Lovitură de teatru în dosarul arestării lui Horațiu Potra în Dubai. Ce spun avocații despre procesul care se judecă la Curtea de Apel București

Avocații lui Horațiu Potra au depus o cerere la Curtea de Apel București care se judecă vineri, 10 octombrie 2025, prin care își doresc anularea de îndată a măsurii de arestare preventivă. Ce argumente invocă apărătorii bărbatului acuzat că pregătea o lovitură de stat?

Avocații lui Horațiu Potra fac o mutare neașteptată. Ce se întâmplă cu arestul său

FANATIK a consultat, în exclusivitate, cererea pe care reprezentanții lui Potra, reținut recent în Dubai, aflând care este argumentația prezentată judecătorilor cu privire la situația clientului lor.

Avocații lui Horațiu Potra susțin că nu s-a respectat verificarea măsurii preventive, care ar fi trebuit efectuată automat, în trei zile de la primirea dosarului, dacă arestarea dispusă în lipsă este legală și justificată. Termenul se pare că a expirat pe 22 septembrie, însă judecătorii nu au făcut verificările. Avocații spun că, în lipsa verificării, mandatul de arestare al lui Horațiu Potra este nul și ar trebui să înceteze de drept.

Totodată, aceștia invocă o problemă de interpretare a legii, și anume faptul că unii spun că verificarea trebuie făcută doar dacă inculpatul e efectiv arestat (adică s-a aplicat măsura), iar alți juriști consideră că acest lucru este valabil și când vorbim despre arestarea în lipsă a persoanei acuzate, în cazul de față, inculpatul fiind plecat în Emiratele Arabe Unite.

Apărătoarea lui Potra pregătește contestația dacă va fi respinsă cererea. Este invocată o decizie a Curții Constituționale din 2015

Practic, avocații, bazându-se pe câteva texte de lege, dar și alte precedente ale instanțelor, susțin că deși Potra nu a fost prins în România, judecătorul trebuia să verifice măsura arestării în termenul prevăzut de lege, pentru a garanta că decizia de arestare este justificată și legală.

În textul solicitării de anulare a mandatului de arestare, avocații menționează și decizia Curții Constituționale nr. 336 din 2015, în care s-a stabilit că termenele de 3/5 zile sunt obligatorii, iar nerespectarea lor ar încălca dreptul la apărare.

Procesul care a început în jurul orei 11:30, iar Christiana Mondea, unul din avocații lui Horațiu Potra, ne-a dezvăluit ce va face în continuare: „În ipoteza în care va fi respinsă azi cererea, urmează să depunem contestație”.

Horațiu Potra, prins în Dubai

Dosarul a fost înregistrat, în speța actuală, pe rolul Curții de Apel București în data de 16 septembrie, iar termenul până la care trebuia făcută verificarea era 22 septembrie.

Horațiu Potra, cunoscut ca șef al mercenarilor, a fost reținut în Dubai recent, împreună cu fiul și fratele său. Ministrul Justiției a anunțat că România a început discuțiile cu autoritățile arabe pentru extrădarea acestuia, lucru care este destul de complicat, având în vedere că țara noastră nu are un acord prestabilit cu Emiratele Arabe Unite.

Ce acuzații i se aduc omului acuzat că a vrut să dea foc Capitalei

Recent, FANATIK a prezentat modalitatea în care Horațiu Potra . Din punct de vedere legal, omul care a fost filmat în preajma lui , ar putea spune că este persecutat politic, dat fiind că legea din Emirate interzice extrădarea pentru infracțiuni de natură politică.

Horațiu Potra a fost luptător în Legiunea Străină, iar în ultimii ani avea contracte de securitate privată în zone din Africa și Orientul Mijlociu. Procurorii îl acuză, concret, pe liderul mercenarilor din Congo de faptul că pregătea o revoltă sângeroasă în 2024, după anularea alegerilor, în dosar fiind implicate 21 de persoane, în total, din grupări paramilitare.