Lovitură de teatru în dosarul finului lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri. Laboratorul desemnat să analizeze substanțele interzise nu e acreditat

Ilie Bolojan (57 de ani), președintele PNL, a devenit premier interimar după moțiunea de cenzură din 5 mai. El a afirmat că România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil și a avertizat că există consecințe grave, mai ales în planul fondurilor europene, dacă nu se pot adopta acte normative în perioada următoare. Bolojan a mai precizat că, dacă Guvernul ar avea puteri depline, ar emite o ordonanţă de urgenţă şi s-ar bifa un jalon din PNRR. Printre cei mai apropiați colegi din PNL ai lui Ilie Bolojan se numără Mihăiță Negură (66 de ani), primarul din Câmpulung Moldovenesc.

Dan Negură e acuzat că a comandat metamfetamină și amfetamină cu cofeină de pe dark net

Relația a fost consolidată după ce Ilie Bolojan a fost, pe 21 august 2022, nașul de cununie al fiului acestuia, Dan Negură, care la acel moment era ofițer în cadrul IPJ Suceava. Pe 13 martie 2024, Dan Negură a fost trimis în judecată pentru trafic internațional de droguri, fiind acuzat că încercat să introducă în țară, în 2020, prin disimularea în două colete poștale, cantitățile de 2,27 grame cristale care conțin Metamfetamină și respectiv 13,70 grame pulbere care conține Amfetamină cu Cofeină, pe care și le-a comandat prin intermediul ”dark net”. La termenele anterioare, Dan Negură a solicitat suspendarea procesului, dar a și menționat, prin avocat, că nu există probe împotriva lui.

Negură mai este cercetat și pentru că a accesat ilegal o bază de date prin intermediul căreia dorea să obțină mai multe informații despre lucrătorul de poliție delegat în cauza penală care îl privea. Au fost citați și niște martori, . La termenul din 3 martie 2026, s-a arătat că, în ceea ce privește cererea privind efectuarea unei contraexpertize chimico-legale, reprezentantul Ministerului de Interne a apreciat că mai utilă ar fi emiterea unei adrese către organul judiciar care a efectuat constatarea tehnico-științifică, cu solicitarea de a preciza dacă este posibil a se determina procentajul în care se află, în proba supusă analizei, cofeina și amfetamina, considerând că, dacă acest lucru ar fi fost posibil, el ar fi fost indicat.

Reprezentantul Ministerului a considerat că, înainte de a vedea dacă sunt aplicabile prevederile art. 172 alin. 12, ar trebui avut și un punct de vedere din partea celor care au efectuat această constatare tehnico-științifică și, eventual, dacă nu se poate, să se explice care este motivul pentru care nu se poate determina concentrația amfetaminei din cantitatea totală, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Astfel, reprezentantul Ministerului a solicitat respingerea cererii de efectuare a unei contraexpertize chimico-legale, însă a arătat că este de acord cu efectuarea unei adrese către laborator pentru a preciza aspectele menționate.

De asemenea, reprezentantul Ministerului a indicat Laboratorul de analiză şi profil a drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (B.C.C.O.) Iași, cu referire la raportul de constatare tehnico-ştiinţifică din august 2020. Astfel, s-a menționat că se adresa solicitarea de a comunica, având în vedere că acesta deţine contraproba, dacă se poate determina cantitatea concretă de amfetamină și cofeină din proba pe care o deţin, respectiv procentajul concret de amfetamină și de cofeină din proba pe care o au iar, în situaţia în care nu se poate preciza cantitatea netă de amfetamină din cantitatea totală, să precizeze de ce nu se poate face acest lucru.

În dosarul finului lui Ilie Bolojan se efectuează și o expertiză informatică

Instanţa a apreciat utilă emiterea unei adrese către Laboratorul de analiză şi profil a drogurilor din cadrul B.C.C.O. Iași, având în vedere obiectul cererii de probă, urmând a dispune în sensul arătat de reprezentantul Ministerului. De asemenea, a pus în vedere inculpatului Dan Negură, prin apărător ales, ca până la următorul termen de judecată să menţioneze în scris instituţia cu privire la care reprezentantul Ministerului a făcut referire în precizările privind cererea de efectuare a expertizei informatice.

Avocatul a specificat că expertiza informatică se efectuează de către specialişti acreditaţi în acest sens, bănuind că este vorba despre genul de specialişti care fac percheziţiile informatice. S-a menționat că, în condiţiile în care D.I.I.C.O.T. acuză inculpatul că, prin accesarea dark web-ului, a săvârşit nişte operaţiuni legate de droguri şi, ulterior, la percheziţia informatică, îi găsesc în telefon nişte capturi, instanţa trebuie să ştie dacă sunt capturi de pe dark web sau de pe internetul public, diferenţa fiind colosală şi are legătură directă cu acuzarea. Avocatul a mai apreciat că expertiza ar putea fi făcută de către Institutul de Tehnici Avansate a SRI sau de către Institutul Național de Studii Criminalistice (I.N.E.C.)

În ceea ce privește cererea de furnizare a unor date tehnice și punct de vedere oficial din partea D.E.P.A.B.D., reprezentantul Ministerului a arătat că se opune întrucât solicitările adresate D.E.P.A.B.D. nu pot face obiectul unei cereri veritabile, respectiv o autoritate din afara sistemului judiciar nu poate comunica dacă , dacă constituie acces ilegal la un sistem informatic sau nu. În cadrul urmăririi penale a fost formulat un răspuns de către D.E.P.A.B.D., pe care reprezentantul Ministerului îl apreciază ca fiind foarte cuprinzător şi acoperă toate posibilele întrebări care pot fi puse, cu atât mai mult cu cât a fost indicat în răspunsul adresat organelor de urmărire penală și legislația aferentă.

Următorul termen din dosar a fost programat pe 7 septembrie 2026

La termenul următor, din 20 aprilie 2026, s-a arătat că BCCO Iași a depus la dosarul cauzei răspuns la adresa instanţei, după care instanţa a constatat că, prin adresa din 16.04.2026, BCCO Iași a comunicat că „în prezent Laboratorul de Analiză şi Profil al drogurilor din cadrul BCCO Iași nu este acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) pentru stabilirea concentraţiei compuşilor activi din probe, laboratorul fiind în proces de acreditare şi pentru această tehnică, fiind de durată. Cu toate acestea, se menţionează că laboratorul permite stabilirea concentraţiei de compuşi activi din probe, putând realiza acest lucru, însă rezultatul va fi în afara domeniului de acreditare, durata fiind de aproximativ 6 luni, deoarece procedura de lucru implică achiziţionarea etaloanelor de Amfetamină şi Cofeină printr-un furnizor extern care trebuie să obţină autorizaţie de import/export pentru stupefiante, dat fiind faptul că amfetamina este sub control naţional”.

De asemenea, s-a făcut precizarea că trebuie avut în vedere faptul că proba nr. 2, care face obiectul analizei din Raportul de Constatare Tehnico-Ştiinţifică din august 2020 este depusă la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul IPJ Iași, iar pentru efectuarea unei noi analize este necesară emiterea unei delegări pentru organele de cercetare penală în vederea scoaterii din Camera de Corpuri Delicte şi emiterea unei Ordonanţe în vederea stabilirii obiectivelor solicitate. Totodată, s-a menţionat că la nivel naţional există deja laboratoare acreditate care pot stabili concentraţia compuşilor activi din probe, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În continuare, instanţa, având în vedere că răspunsul BCCO Iași a fost depus la dosarul cauzei în proximitatea şedinţei de judecată, a apreciat că se impune amânarea cauzei pentru a da posibilitatea inculpatului şi procurorului de şedinţă de a formula concluzii, aspect pe care îl pune în discuţie. Reprezentantul Ministerului s-a arătat de acord cu aspectul pus în discuţie, iar avocatul a menţionat că va face demersuri pentru a identifica laboratoarele acreditate care pot stabili concentraţia compuşilor activi din probe. S-a stabilit ca următor termen al procesului data de 18 mai 2026. La acest termen, Tribunalul Suceava a arătat că, în vederea analizării notei de probe depuse la acest termen de judecată, precum şi asupra pronunţării asupra tuturor probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 7.09.2026.