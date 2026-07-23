Lovitură de teatru în Ghencea! Auda, eurogol cu FCSB în minutul 5! Ștefan Târnovanu, simplu spectator. Video

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Auda a deschis scorul în Ghencea cu FCSB în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League încă din minutul 5. Căpitanul Eduards Daskevics (24 de ani), cel mai bine cotat jucător al letonilor, l-a învins pe Ștefan Târnovanu (26 de ani) cu o execuție pur și simplu magistrală.

Ștefan Târnovanu a încasat un gol de generic în minutul 5 al meciului FCSB – Auda din preliminariile Conference League

Internaționalul leton a șutat puternic cu piciorul stâng din flancul drept, din colțul careului de 16 metri, la bara a doua, și nu i-a dat nicio șansă de intervenție goalkeeper-ului român. Acesta nu a putut face decât să urmărească mingea cum se duce în plasa porții sale, asemenea spectatorilor prezenți joi seară pe stadionul Steaua.

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Meciul din Ghencea s-a disputat în condiții destul de dificile, prin prisma Cu ocazia acestei partide, De asemenea, și Ronny Labonne a fost titular pentru prima dată. Anterior, el fusese introdus pe teren în prelungirile meciului din SuperLiga cu FC Argeș, tot de pe stadionul Steaua.

De ce nu a făcut parte Ofri Arad din lotul celor de la FCSB

Ofri Arad nu a făcut parte din lotul echipei roș-albastre pentru această partidă. El a suferit recent o entorsă și este așteptat să revină la antrenamente abia săptămâna viitoare, după cum a informat chiar Mihai Stoica. Cu această ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a oferit și ultimele detalii referitoare la campania de achiziții din această vară.

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„Ofri Arad a suferit o entorsă și, cel mai probabil, va reveni săptămâna viitoare. La mijlocaș cred că am renunțat. Am avut o revelație că aveam deja un mijlocaș (n.r. Radunovic), dar nu îl foloseam pe poziția aceea. Suntem acoperiți pe acel post. Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”,