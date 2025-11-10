Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus

ADVERTISEMENT

Surprize noi în insolvența Nordis. Marii creditori ai companiei au votat pentru continuarea proiectului de la Mamaia.

Raportul pentru continuarea proiectului Nordis Mamaia a fost aprobat, deși nu sunt bani pentru lucrări

Proiectul Nordis Mamaia ar putea continua, în ciuda scandalului uriaș în care compania a fost implicată în ultimele luni. Comitetul Creditorilor Nordis Management s-a întrunit în data de 3 noiembrie 2025 și a votat pentru întocmirea unui raport privind continuarea proiectului.

Ședința Comitetului Creditorilor Nordis Management a fost convocată de administratorul judiciar CITR Filiala București, care a propus pe ordinea de zi un vot pentru continuarea proiectului de la malul mării.

A fost propus realizarea unui raport tehnic care să evalueze posibilitatea continuării proiectului și întocmirea unui buget estimativ al lucrărilor rămase de executat până la finalizarea proiectului. Raportul va fi realizat de societatea Vitalis Consulting Project Management SRL iar costurile pentru realizarea raportului urmează să fie recuperate ulterior din fondurile societății ”imediat ce vor exista disponibilități bănești în conturile acesteia”.

Cum s-a votat în Comitetul Creditorilor. CEC și ANAF s-au opus

Administratorul judiciar al Nordis Management propune, prin acest demers, finalizarea proiectului Nordis Wave, adică 4 din cele 16 corpuri care compun complexul din Mamaia, totalizând 1340 de apartamente.

Comitetul Creditorilor Nordis Management a fost reprezentat de cinci membri aflați pe lista creanțelor privilegiate cu ordine de prioritate:

DGRFP București – ANAF (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice), care are de recuperat creanțe în valoare de 82,3 milioane lei

(Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice), care are de recuperat creanțe în valoare de 82,3 milioane lei CEC Bank – 5,46 milioane lei

– 5,46 milioane lei Ultra Real Estate Development – 37,2 milioane lei

– 37,2 milioane lei Multiactive Finance SA – 16,7 milioane lei

– 16,7 milioane lei Alpha Advisory SRL – 16,4 milioane lei

Votul s-a încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea aprobării ofertei de servicii pentru proiectul Nordis Wave. CEC Bank s-a abținut de la vot, în timp de Fiscul a solicitat o selecție de oferte pentru a da posibilitatea creditorilor să aleagă varianta cea mai avantajoasă.

Cine sunt milionarii care au votat pentru continuarea lucrărilor la Nordis Mamaia

Creditorii care au votat pentru sunt societățile care au investit cel mai mult în proiectul Mamaia Nord. Multiactive Finance este o firmă din Iași deținută de oamenii de afaceri Bogdan Gheorghiu și Bogdan Delcea. Aceștia au cumpărat peste 180 de apartamente în . Alpha Advisory desfășoară servicii de consultanță și îi are ca asociați pe Mirela Florența Covață și Alexandru Morar.

În fine, Ultra Real Estate este o companie de dezvoltare imobiliară care a deținut 18% din Nordis Mamaia, alături de Nordis Management. În trecut, administratorul societății a fost Gheorghe Emanuel Poștoacă, unul dintre directorii Nordis, urmărit penal în dosarul de delapidare și spălare de bani instrumentat de DIICOT. În prezent, firma este deținută de Emil și Daniel Tănăsoiu (câte 49%) și Valentin Sigartău (1%), care este și administrator al societății.

Reluarea lucrărilor la proiectul Nordis Mamaia a fost luată în calcul de administratorul judiciar încă din luna februarie, atunci când a comunicat că finalizarea imobilelor aflate în curs de execuție ar putea reprezenta o modalitate de redresare pentru compania aflată în insolvență.

De ce e mai ieftin să construiești la Nordis Mamaia decât să oprești definitiv lucrările

”În lipsa unei alternative externe, proiectul va fi finalizat etapizat din surse proprii ale companiei (inițial din valorificarea activelor excedentare aflate în patrimoniu începând cu blocul 1, care necesită cea mai mică sumă de investit pentru construcție/ intabulare/ transfer de proprietate. Sumele obținute din finalizarea blocului 1 vor fi utilizate/ rulate pentru finalizarea blocului 2, iar ulterior 3 și 4, respectiv parcările)”, a transmis administratorul judiciar.

În septembrie 2025, (administrator special) de reluare a plăților în rate din partea clienților-promitenți, care să permită intabularea blocului 5 din cadrul Nordis Mamaia. Această mișcare ar fi adus 17 milioane de euro în conturile dezvoltatorului dar și deblocarea proiectului în vederea găsirii unui investitor extern.

Poștoacă le-a spus creditorilor că finalizarea proiectului ar fi mai ieftină decât sistarea totală a lucrărilor, care s-ar traduce prin datorii aproape imposibil de recuperat. Răspunsul clienților a fost că nu mai au încredere în promisiunile celor de la Nordis.

Datoriile Nordis depășesc 750 de milioane de lei

Nordis Management a intrat în insolvență în toamna anului 2024 și a tras după ea și celelalte zece companii din grup. Datoriile totale depășesc 750 de milioane de lei, provenite în mare parte din avansurile primite de la clienți pentru apartamente care n-au mai fost finalizate. Specialiștii spun că dacă imobilele antamate ar fi livrate, datoria totală s-ar putea reduce cu peste 350 de milioane de lei.