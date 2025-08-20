Lovitură de teatru în Premier League! Arsenal îi fură marii rivale Tottenham un star din naționala Angliei

Arsenal a intrat puternic pe fir în ceea ce privește transferul lui Eberechi Eze, starul lui Crystal Palace și unui dintre cei mai spectaculoși fotbaliști din , jucător de naționala Angliei, în condițiile în care cei de la Tottenham, marii rivali ai „tunarilor” din Nordul Londrei, păreau foarte aproape să rezolve această mutare.

Arsenal este pe cale să îl deturneze pe Eberechi Eze din drumul său spre Tottenham

Potrivit jurnalistului David Ornstein de la The Athletic, cei de la Spurs aveau în prima parte a zilei de miercuri o înțelegere de principiu atât cu omologii lor de la Palace, cât și cu jucătorul. Doar că, după cum s-a notat deja, Arsenal a intervenit și a început de asemenea să negocieze pentru această mutare. Această decizie a venit în contextul în care echipa antrenată de Mikel Arteta suferă în continuare la nivel de opțiuni ofensive.

Kai Havertz este în continuare accidentat și se estimează în prezent că va mai dura destul de mult până când el se va recupera în totalitate după accidentarea suferită în urmă cu ceva timp. „Tunarii” l-au transferat deja în această vară și pe Noni Madueke, de la o altă rivală londoneză, Chelsea, dar problema de lot nu a fost încă rezolvată în totalitate nici în aceste condiții.

Așa că Arsenal încearcă acum să îl „deturneze” pe Eze, iar marele lor atu în acest demers este reprezentat de faptul că despre acesta se spune că ar fi un fan al echipei de „Emirates” încă din copilărie. Așadar, este de așteptat în principiu ca el să își dorească foarte mult acest transfer, acum că i s-a deschis această oportunitate.

Cei de la Spurs iau deja în calcul să se reorienteze

Conform sursei citate anterior, și cei de la Palace sunt pregătiți să treacă peste faptul că ajunseseră deja la un acord cu Tottenham pentru transferul lui Eze și să încheie afacerea cu Arsenal, dacă jucătorul va transmite că aceasta este dorința lui. De asemenea, și „pintenii” sunt deja pe poziții să se reorienteze către o altă variantă în acest scenariu.

Pentru moment însă, indiferent de deznodământ, mutarea nu va fi oficializată până cel mai devreme în cursul zilei de vineri, pentru că Palace are meci joi seară în pe teren propriu contra norvegienilor de la Fredrikstad și bineînțeles că londonezii își doresc să îl folosească pe Eze în această partidă fără îndoială foarte importantă pentru echipa de pe „Selhurst Park”.

