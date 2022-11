Lovitură de teatru în Premier League! Liverpool este scoasă la vânzare!

Liverpool n-a avut cel mai bun start de stagiune. Și este, pentru moment, la distanță de 7 puncte de locurile de Champions League. E adevărat, cu un meci mai puțin disputat. În plus, , în reeditarea finalei de anul trecut. .

În octombrie 2010, americanii de la Fenway Sports Group (FSG) cumpărau FC Liverpool, de la Tom Hicks și George Gillett, pentru 300 de milioane de lire sterline.

Între timp, grație rezultatelor pe plan sportiv, dar nu numai, valoarea grupării engleze este de peste 10 ori mai mare. Fiind estimată de Forbes, în mai 2022, la 3,8 miliarde de lire sterline.

Iar John W. Henry, cel care conduce grupul american, și-a spus, probabil, că ar trebui să profite. Mai cu seamă că momentul este favorabil. În contextul în care, în vară, proprietarului lui LA Dodgers, Todd Boehly, a plătit 4,25 miliarde de lire sterline pentru a prelua Chelsea.

Urmarea? Potrivit Athletic, FSG a anunțat oficial că, ”în termenii și condițiile potrivite” este deschis să vândă clubul. Vizând, probabil, o sumă măcar la fel de mare precum cea din tranzacția care a implicat gruparea londoneză.

🚨 EXCLUSIVE: Liverpool have been put up for sale by Fenway Sports Group. Sale deck has been produced for interested parties. Goldman Sachs + Morgan Stanley assisting evaluation process. Unclear if deal gets done but FSG inviting offers

— David Ornstein (@David_Ornstein)