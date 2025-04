Lovitură de teatru în procesul de 10 milioane de dolari al Simonei Halep. Cursa întinsă la New York de avocații companiei Quantum

Lovitură grea primită de Simona Halep la New York, acolo unde sportiva româncă a deschis un proces civil împotriva Quantum Nutrition și a alte două companii care au fost implicate în fabricarea suplimentelor alimentare care i-au adus suspendarea: RJ Packaging și General Ingredient. Instanța federală care urma să judece litigiul și-a declinat competența și a refuzat dosarul.

Capcana în care a căzut Simona Halep, în procesul cu firma canadiană care a produs suplimentele contaminate

La termenul din martie, în procesul Halep Vs Quantum Nutrition Inc, Curtea Districtuală de Sud din New York a analizat cazul și a decis că nu are competența necesară pentru a judeca această cauză. Cu alte cuvinte, instanța și-a declinat competența din cauza faptului că niciuna dintre .

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Sfătuită de avocați, Simona Halep la New York, pe motiv că sportiva se afla pe teritoriul Statelor Unite în momentul în care a consumat suplimentul contaminat. Reclamanta a depus acțiunea la Curtea Supremă New York (Manhattan), care are și rol de instanță superioară în acest stat.

Avocații canadienilor, care au încercat să tragă de timp încă de la începutul litigiului, i-au întins româncei ”o capcană”. La Începutul acestui an, Quantum Nutritions Inc a solicitat mutarea dosarului de la instanța de stat din New York la o instanță federală, invocând ”jurisdicția prin diversitate”.

ADVERTISEMENT

În justiția americană, acest termen este folosit atunci când părțile sunt din state diferite sau procesul implică un cetățean străin și unul american.

Procesul Simonei Halep, în aer: ce variante mai are românca

Cu toate acestea, judecătorul federal a observat că reclamantul este din România iar pârâții sunt companii cu sediul în Canada. Astfel, condiția ”jurisdicției prin diversitate” nu a fost respectată, pentru că niciuna dintre părți nu este o persoană fizică sau juridică din Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

Decizia judecătorului federal nu este echivalent cu o respingere a cazului, însă aruncă dosarul Simonei Halep în aer. Asta pentru că nu se știe ce se va întâmpla mai departe. Singura certitudine este că dosarul se va întoarce la Curtea Supremă New York. Teoretic, cazul s-ar putea judeca aici, însă șansele sunt destul de mici, ținând cont că și această instanță și-a declinat anterior competența în favoarea tribunalului federal.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, avocații Simonei Halep vor încerca să convingă instanța supremă să nu refuze dosarul, argumentul principal fiind acela că faptele s-au petrecut în statul New York.

Dacă nu vor reuși acest lucru, Simona Halep nu are altă variantă decât să deschidă un alt litigiu, fie în România, fie în Canada. În oricare dintre variante, procedura va întârzia destul de mult, ținând cont de faptul că până acum nici măcar nu s-a ajuns la judecata pe fond a cauzei.

Simona Halep a stat aproape un an pe tușă, după ce a ieșit pozitivă la un control antidoping

Simona Halep a pierdut ultimii ani din carieră, după ce Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a suspendat-o pentru dopaj. Chiar dacă sentința a fost redusă de la 4 ani, la 9 luni, după ce TAS a admis apelul sportivei, românca nu a mai putut reveni niciodată în elita tenisului mondial iar în luna februarie și-a anunțat retragerea.

Acum, Halep încearcă să obțină despăgubiri pentru cele 229 de zile pe care le-a stat pe tușă. Ea cere 10 milioane de dolari de la trei companii care au produs suplimentul alimentar/ambalajul contaminat, care i-a adus suspendarea. Două dintre ele și-au schimbat denumirea (Quantum Nutrition Inc a devenit Schinoussa Super Foods și RJ Packaging se numește acum Custom Food Packaging), în timp ce a treia s-a desființat.