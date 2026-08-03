Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida

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KuPS – Universitatea Craiova, prima manșă a dublei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League, va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1. Drepturile de televizare pentru meciul tur din Finlanda fuseseră achiziționate în exclusivitate de Pro TV, care .

Cine transmite la TV KuPS – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va da piept în dublă manșă cu KuPS, campioana Finlandei, pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League. De altfel, oltenii celei de-a doua competiții europene.

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Pro TV achiziționase drepturile TV pentru meciul campioanei României din Finlanda și, la fel ca la meciurile FCSB-ului, postul de televiziune a luat decizia ca partida să fie transmisă .

Doar că, la scurt timp după tragerea la sorți, a anunțat că va transmite meciul din Finlanda. Astfel, duelul care va avea loc joi, 6 august, de la ora 18:00, va putea fi urmărit în direct la TV și în România.

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Două probleme majore pentru Universitatea Craiova

Înaintea partidei tur cu KuPS, antrenorul Filipe Coelho se confruntă cu probleme seriase de lot. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, fundașul ucrainean pentru jocul din Finlanda. În aceeași situație se află și atacantul palestinian Assad Al Hamlawi.

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”Nu, nu cred că vor juca. Vedem mâine (n.r. – luni), dar până acum nu cred că vor juca cu KuPS. Nu s-au antrenat cu colegii încă, deci vom vedea”, a declarat antrenorul portughez despre cei doi jucători.

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O altă situație delicată pentru ”alb-albaștri” o reprezintă . Facă în România se confruntă cu un val de caniculă, jucătorii olteni vor fi întâmpinați în nordul Europei cu 15 grade, ploaie și vânt de 23 km/h la ora jocului.