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Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida

Meciul KuPS - Universitatea Craiova se vede la TV și în România! Răsturnare de situație după ce Pro TV anunțase că achiziționase exclusiv drepturile de transmisie și că partida va fi exclusiv pe Voyo.
Traian Terzian
03.08.2026 | 14:29
Lovitura de teatru KuPS Universitatea Craiova se vede la TV Cine transmite partida
breaking news
Cine transmite la TV KuPS - Universitatea Craiova din play-off-ul UEFA Europa League. Foto: colaj Fanatik.
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KuPS – Universitatea Craiova, prima manșă a dublei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League, va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1. Drepturile de televizare pentru meciul tur din Finlanda fuseseră achiziționate în exclusivitate de Pro TV, care luase decizia ca meciul să fie transmis doar pe Voyo, platforma de streaming a trustului.

Cine transmite la TV KuPS – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va da piept în dublă manșă cu KuPS, campioana Finlandei, pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League. De altfel, oltenii și-au aflat deja posibilul adversar din play-off-ul celei de-a doua competiții europene.

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Pro TV achiziționase drepturile TV pentru meciul campioanei României din Finlanda și, la fel ca la meciurile FCSB-ului, postul de televiziune a luat decizia ca partida să fie transmisă în exclusivitate pe Voyo Sport 1.

Doar că, la scurt timp după tragerea la sorți, Digi Sport a anunțat că va transmite meciul din Finlanda. Astfel, duelul care va avea loc joi, 6 august, de la ora 18:00, va putea fi urmărit în direct la TV și în România.

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Două probleme majore pentru Universitatea Craiova

Înaintea partidei tur cu KuPS, antrenorul Filipe Coelho se confruntă cu probleme seriase de lot. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk nu va putea fi refăcut la timp pentru jocul din Finlanda. În aceeași situație se află și atacantul palestinian Assad Al Hamlawi.

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”Nu, nu cred că vor juca. Vedem mâine (n.r. – luni), dar până acum nu cred că vor juca cu KuPS. Nu s-au antrenat cu colegii încă, deci vom vedea”, a declarat antrenorul portughez despre cei doi jucători.

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O altă situație delicată pentru ”alb-albaștri” o reprezintă vremea din Finlanda. Facă în România se confruntă cu un val de caniculă, jucătorii olteni vor fi întâmpinați în nordul Europei cu 15 grade, ploaie și vânt de 23 km/h la ora jocului.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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