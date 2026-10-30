Lovitură de teatru la Manchester United! Cum vrea Jim Ratcliffe să preia controlul absolut și să schimbe stadionul, în timp ce fanii îi cer demisia

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Manchester United se află în mijlocul unui scandal de proporții. Tensiunile au explodat, , când fanii ”diavolilor roșii” au cerut vehement demisia lui Jim Ratcliffe și a familiei Glazer de la cârma echipei. Totuși, pare că speranțele unui nou investitor pe Old Trafford se risipesc, dar clubul și-ar putea reveni financiar.

Jim Ratcliffe vrea să ”pună mâna” pe Manchester United

Văzut ca o gură de aer de către fani, Jim Ratcliffe nu a putut șterge cu buretele toate erorile făcute de familia Glazer pe Old Trafford. Manchester United înregistrează, în continuare, pierderi materiale uriașe. Deși a fost încercată o reducere a cheltuielilor clubului, ”diavolii roșii” au înregistrat un deficit de 39 de milioane de lire sterline. Situația echipei este mai dură la o privire per ansamblu: Manchester United a ajuns la al șaptelea an consecutiv când pierde bani.

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Totuși, . arată că investitorul a făcut, în luna iunie, prin compania sa Ineos, un credit în valoare de 411 milioane de lire sterline. Ratcliffe ar putea folosi suma pentru a intra în controlul total al echipei, cumpărând acțiunile deținute de familia Glazer.

Inginerul britanic ar putea rezolva problema pentru care Glazer a fost ironizat mult timp de către fanii lui Manchester United: Starea stadionului Old Trafford. Totul ar putea prinde contur imediat ce situația financiară a echipei se stabilizează și nu mai înregistrează deficite ridicate între cheltuieli și venituri, arată sursa menționată.

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2029 este anul de cotitură pentru Manchester United

În prezent, ”diavolii roșii” pot realiza împrumuturi de maximum 295 de milioane de lire sterline, din cauza restricțiilor financiare. Suma ar fi prea mică pentru a putea da curs construcției unui nou stadion în oraș. Dacă datoria existentă este eliminată din registrele clubului, flexibilitatea financiară crește enorm. Astfel, Manchester United ar putea realiza credite de până la 1.6 miliarde de lire sterline.

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Totul ar putea fi posibil odată cu preluarea definitivă a echipei de către Jim Ratcliffe. Cu un control total al inginerului britanic, acesta poate muta datoriile făcute de Manchester United pe contul grupului Ineos. Astfel, ”diavolii roșii” ar figura drept un club ”curat” financiar și ar debloca posibilitatea de construcție a noului stadion Old Trafford.

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Deși planul pare ușor de realizat, realitatea este mult mai crudă cu Manchester United. Grupul Ineos are, la rândul său, datorii uriașe, estimate în jur de 10 miliarde de lire sterline, conform . Motivele pentru care firma de produse chimice are un deficit financiar atât de ridicat ar fi costurile crescute la energie în Europa, taxele din Marea Britanie și reglementările privind carbonul.

Manchester United are teren, dar nu are stadion

Prin obținerea refinanțării din vara acestui an, Manchester United a făcut rost de suma necesară pentru a cumpăra terenul pe care va fi construit noul Old Trafford. Conducerea clubului și grupul INEOS au investit 63.5 milioane de lire sterline pentru a intra în posesia unui teren de aproximativ 10 hectare, în vecinătatea actualei arene.

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Terenul aflat în proprietatea clubului nu a fost prima opțiune. Conducerea ”diavolilor roșii” a negociat pentru un alt lot de teren, aflat tot în vecinătatea vechiului stadion Old Trafford. Negocierile au picat din cauza sumei prea mari cerute de proprietar: 350 de milioane de lire sterline.