E gata! Andrei Nicolescu a dat toate detaliile despre transferul lui Matteo Duțu la Dinamo: „Transfer definitiv!”. Update

Perioada de mercato din România a cunoscut în ultimele zile o bătălie pentru transferul lui Matteo Duțu, jucătorul celor de la AC Milan, iar oltenii se recunosc învinși de rivala din SuperLiga.

Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va finaliza transferul lui Matteo Duțu după ziua de joi, 15 ianuarie, deoarece tânărul fundaș central este în lot pentru partida pe care AC Milan o joacă împotriva lui Como în etapa intermediară din Serie A.

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit că Dinamo îl va transfera definitiv pe Matteo Duțu, însă AC Milan păstrează o opțiune de a-l răscumpăra pe fotbalistul cu dublă cetățenie, română și italiană.

„Nu este încă pentru că el o să fie în lot pentru meciul de mâine, deoarece joacă Milan etapă intermediară. Teoretic, după ziua de mâine (n.r. joi), o să o închidem. Nu mai vreau să vorbesc, am tot vorbit, până nu semnăm, nu avem hârtia semnată, nu…

E vorba de un transfer definitiv cu o opțiune de ‘buy-back’ pentru AC Milan în funcție de evoluția jucătorului. Poate avea loc până în vara asta pentru o anumită sumă sau până în vara viitoare pentru cu totul și cu totul altă sumă”, a declarat Andrei Nicolescu, la .

Matteo Duțu a ales între Dinamo și Universitatea Craiova. Fundașul de la AC Milan va deveni „câine”

Directorul sportiv de la Universitatea Craiova, Mario Felgueiras, i-a înțepat pe cei de la când a vorbit despre lupta pentru transferul fotbalistului Matteo Duțu, iar după a anunțat că acesta s-a decis să meargă la trupa alb-roșie.

„De obicei nu citesc ce spun adversarii, pe noi ne interesează ce putem noi controla. Mă bucur că Dinamo a ajuns la nivel să ne numere nouă fundașii centrali. Legat de Duțu, au fost discuții încă din vară când era Mirel Rădoi antrenor la noi. Planurile celor de la Milan au fost atunci să-l țină.

Am vorbit și atunci cu agentul jucătorului, și cu jucătorul, el părea cumva semnat cu noi, dar din ce am înțeles el ar fi semnat cu Dinamo. Așa am înțeles din partea agentului, bineînțeles că noi o să respectăm. Noi nu promitem lucruri pe care nu putem să le facem, că o să fie titulari sau nu, vrem jucători cu mentalitate, care să se lupte. Îl avem și pe Fălcușan pe care ne bazăm pe viitor.

Pe Duțu îl consideram ca având un profil foarte interesant, dar avem 5 fundași centrali buni, plus Mogoș, pe care ne bazăm. Eu cred că jucătorul știe de ce nu a ales Craiova și merge la Dinamo. Noi nu promitem la nimeni că va juca. Antrenorul alege pe care consideră că ar fi cel mai bun. A jucat și în sistem de 4, și în sistem de 5. Eu zic că ar fi mult mai bun în sistem de 5″, a spus Mario Felgueiras la Digi Sport.

Cine e Matteo Duțu, jucătorul crescut la AC Milan

Născut în Italia, Matteo Duțu are dublă cetățenie, română și italiană, iar majoritatea perioadei de juniorat și-a petrecut-o la Lazio. În 2024 acesta a fost luat de AC Milan, liber de contract, și a reușit să impresioneze la formația U20 și la cea primavera, iar de multe ori s-a antrenat cu prima echipă.

El chiar a fost luat în turneul de pregătire din Asia și a jucat în amicale pentru AC Milan, dar momentan nu a apucat să debuteze într-un meci oficial, chiar dacă a fost de mai multe ori pe banca de rezerve.

Andrei Nicolescu s-a supărat pe cei de la Universitatea Craiova. Ce spunea președintele lui Dinamo

După ce a apărut public informația că Dinamo îl vrea pe Matteo Duțu, Andrei Nicolescu, președintele grupării bucureștene, s-a declarat supărat de faptul că Universitatea Craiova l-a ofertat pe jucător după ce acesta a primit propunerea de la echipa alb-roșie.

„Oferta Craiovei era semnificativ mai mare, cu 30% am auzit. Eu am observat în România, cel puțin la Gigi Becali, politica de a nu deveni tu mai bun, ci de a-i face pe ceilalți mai slabi. Dar de ce să nu devenim noi mai buni? De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm lui în cap? M-a deranjat Craiova. Asta înseamnă că trebuie să fiu mai atent. Când m-am văzut cu Mihai Rotaru nu știam încă!”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.