Lovitură de teatru pe piața transferurilor! Robert Lewandowski e dorit de un gigant al Europei

Formația antrenată de Hansi Flick nu pare că se mai bazează pe Robert Lewandowski, cel care a ajuns la 37 de ani și este considerat a fi deja într-un regres vizibil.

AC Milan îl vrea pe Robert Lewandowski

De altfel, el nu mai este titular de drept la Barcelona, iar contractul său, care expiră la finalul sezonului, nu va mai fi prelungit, formația blaugrana căutând deja un înlocuitor pentru atacantul polonez luat de la Bayern Munchen. Se pare că una dintre variantele de înlocuire ar fi tot de la gruparea bavareză și ar fi , cel care va avea o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro în vara viitoare.

Totuși, din câte se pare, nici Lewandowski nu duce lipsă de oferte și el ar putea să îmbrace tricoul unei alte formații legendare din Europa. scrie că polonezul este dorit de AC Milan, echipă care a mai avut în trecutul recent atacanți care erau pe finalul carierei, precum Zlatan Ibrahimovic sau Olivier Giroud. Cei doi au performat la cel mai înalt nivel, iar asta îi face pe șefii grupării din Serie A să se gândească serios la aducerea lui Lewandowski.

Mai are Robert Lewandowski viitor la Barcelona?

Fotbalistul care s-a remarcat prima dată la Borussia Dortmund nu s-a decis însă cu privire la ce echipă va juca din stagiunea viitoare, el fiind în continuare dornic să mai rămână un sezon la Barcelona. Ba chiar ar fi dispus să-și micșoreze semnificativ salariul pentru a facilita o prelungire a înțelegerii, însă momentan se pare că Joan Laporta este decis și nu-l mai vrea pe atacant și din sezonul viitor pe Camp Nou.

O altă variantă pe care o are este aceea de a merge în Arabia Saudită. Au existat tatonări și în trecut, însă fotbalistul a preferat să continue să joace în Europa și a refuzat orice fel de propunere venită pe numele său. Totuși, sumele pe care le oferă arabii ar putea să contribuie decisiv în decizia pe care Lewandowski o va lua în vara viitoare cu privire la următorul club pe care îl va reprezenta în finalul carierei.