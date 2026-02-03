Sport

Lovitură de teatru pentru Barcelona! Transferat acum 2 săptămâni, jucătorul poate schimba iar echipa

În urmă cu două săptămâni, jucătorul a plecat de la Barcelona, însă o accidentare le-a dat planurile peste cap tuturor. Ce răsturnare de situație a avut loc.
Mihai Alecu
03.02.2026 | 12:32
Jucătorul care e gata de revenirea la Barcelona
Barcelona l-a cedat acum două săptămâni pe Marc-Andre ter Stegen, sub formă de împrumut, la Girona, iar portarul german a jucat deja în două meciuri pentru formația din La Liga, însă cu toate acestea el ar putea să se întoarcă la trupa catalană.

Marc-Andre ter Stegen s-a accidentat din nou și Girona e gata de o decizie drastică

Marc-Andre ter Stegen a fost trecut în plan secund de către Hansi Flick, asta după ce în vară pe Camp Nou a avut Joan Garcia, goalkeeper transferat de la Espanyol în schimbul a 25 de milioane de euro. Ibericul a reușit să aibă evoluții foarte bune și a convins pe toată lumea că este alegerea potrivită pentru primul 11, în timp ce portarul neamț a avut probleme medicale și a revenit abia în decembrie la antrenamente.

Antrenorul Barcelonei, împreună cu ter Stegen, au decis că pentru acesta este mai bine să plece la o altă echipă, pentru a juca, iar varianta Girona a apărut și mutarea s-a perfectat acum două săptămâni. Neamțul a fost titular în două meciuri, părea că-și recapătă forma de odinioară, însă niște noi probleme medicale îl vor ține din nou în afara gazonului.

  • Contractul lui ter Stegen cu Barcelona expiră în vara anului 2028. Portarul are un salariu de 6,5 milioane de euro pe an la catalani.

Portarul ar putea să se întoarcă la Barcelona

Cei de la Girona au evaluat situația și au văzut că noua accidentare a lui ter Stegen o să-l țină pe acesta câteva luni în afara terenului, iar acum se discută despre o întrerupere a împrumutului său și o întoarcere subită și neașteptată la Barcelona.

Astfel catalanii ar fi nevoiți să-i suporte salariu până în vară, acesta fiind unul dintre motivele principale pentru care Girona se gândește să renunțe la goalkeeperul neamț. Momentan nu este o decizie definitivă în această privință, dar orice s-ar putea întâmpla, notează Fabrizio Romano.

Ratează Cupa Mondială Marc-Andre ter Stegen? Ce variante are Germania

Pentru Marc-Andre ter Stegen noile probleme medicale înseamnă că în mare parte va rata prezența la Cupa Mondială din vară, din Statele Unite, Canada și Mexic, acolo unde spera să ajungă alături de Germania, formației calificate ce va juca în grupa E, cu Curacao, Coasta de Fildeș și Ecuador.

În acest moment titular pentru nemți este Oliver Baumann, de la Hoffenheim, iar alte variante ar fi reprezentate de Alexander Nubel, de la Stuttgart, Noah Atubolu, de la Freiburg, sau Finn Dahmen, de la Augsburg, toți fiind însă considerați valoric ca fiind sub ter Stegen de către specialiști.

