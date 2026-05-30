Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal ar vrea să se retragă după ratarea cupelor europene: “Asta am auzit de la un om foarte influent”

Risc uriaș pentru Dinamo după ratarea cupelor europene în fața celor de la FCSB! Renovatio, actionarul principal al clubului, s-ar putea retrage: informația a fost furnizată chiar de către Cristi Borcea
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.05.2026 | 11:25
Lovitura devastatoare pentru Dinamo Actionarul principal ar vrea sa se retraga dupa ratarea cupelor europene Asta am auzit de la un om foarte influent
EXCLUSIV FANATIK
Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal vrea să se retragă după ratarea cupelor europene. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a dezvăluit că a avut recent o discuție cu fostul acționar și președinte al lui Dinamo, Cristi Borcea, iar acesta din urmă l-a informat că a aflat că există șanse destul de mari ca cei de la Renovatio, acționarul principal al clubului din „Ștefan cel Mare” în acest moment, să își retragă sprijinul financiar în cazul în care echipa nu prinde un loc de cupe europene.

Renovatio, acționarul principal de la Dinamo, s-ar putea retrage după ratarea cupelor europene

Ceea ce s-a întâmplat. După cum se știe deja foarte bine, formația antrenată de Zeljko Kopic a pierdut vineri seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală în fața celor de la FCSB barajul de accedere în Conference League, scor 1-2, după prelungiri. Așadar, scenariul negru pentru „câini” ar putea deveni realitate în viitorul apropiat.

ADVERTISEMENT

Cristi Borcea i-a dezvăluit această informație lui Dănuț Lupu

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare mijlocaș al lui Dinamo a transmis și că, din informațiile sale, Borcea nu are de gând să revină vreodată ca investitor la clubul alb-roșu. „Am avut o discuție, nu are importanță cu cine. Mi-a spus că principalii acționari de la Dinamo, Renovatio, s-ar gândi că dacă nu s-ar califica în cupele europene să se retragă. Acum eu sper să nu fie adevărat, dar… Să fie doar un zvon, la supărare.

E un tip foarte informat. Unul dintre foștii mari acționari ai lui Dinamo. Există șansa, o intenție a lui Renovatio, dacă nu se califică în cupele europene să se retragă. Acum, dacă m-a mințit pe mine… E prieten cu acționarii. Să îți spun sincer? Niciodată nu se întoarce (n.r. persoana respectivă în acționariatul lui Dinamo).

ADVERTISEMENT
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele...
Digi24.ro
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”

Am vorbit cu el. Nici nu vrea să audă. Fac afaceri împreună. Sunt doi inși care mai sunt, nu e greu de… (n.r. Dacă este vorba despre Cristi Borcea) Da. Și Cristi să știi că, deși sunt sigur și eu că nu se va întoarce niciodată înapoi la Dinamo, cel puțin el, ca persoană, poate cu Patrick sau poate altcineva, dar el nicidecum, să știi că e un timp care încă suferă pentru Dinamo. La discuția cu el avută ieri chiar era foarte… Bă, Dane, și chiar dacă ne calificăm, ce facem? Ne mai trebuie 4-5 jucători, că nu trecem de primul tur”, a dezvăluit Dănuț Lupu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a...
Digisport.ro
Accidentare groaznică la Roland Garros! S-a lovit de un panou publicitar și a abandonat
Tică Dănilescu a scris istorie la Dinamo și Steaua, însă a ales: „Inima...
Fanatik
Tică Dănilescu a scris istorie la Dinamo și Steaua, însă a ales: „Inima mea este împărțită, dar sufletul este acolo”
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână:...
Fanatik
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O...
Fanatik
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să lucrezi pentru mine!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!