Lovitură devastatoare pentru Dinamo! Acţionarul principal ar vrea să se retragă după ratarea cupelor europene: “Asta am auzit de la un om foarte influent”

Dănuț Lupu a dezvăluit că a avut recent o discuție cu fostul acționar și președinte al lui Dinamo, Cristi Borcea, iar acesta din urmă l-a informat că a aflat că există șanse destul de mari ca cei de la Renovatio, acționarul principal al clubului din „Ștefan cel Mare” în acest moment, să își retragă sprijinul financiar în cazul în care echipa nu prinde un loc de cupe europene.

Ceea ce s-a întâmplat. După cum se știe deja foarte bine, barajul de accedere în Conference League, scor 1-2, după prelungiri. Așadar, scenariul negru pentru „câini” ar putea deveni realitate în viitorul apropiat.

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare mijlocaș al lui Dinamo a transmis și că, din informațiile sale, Borcea nu are de gând să revină vreodată ca investitor la clubul alb-roșu. „Am avut o discuție, nu are importanță cu cine. Mi-a spus că principalii acționari de la Dinamo, Renovatio, s-ar gândi că dacă nu s-ar califica în cupele europene să se retragă. Acum eu sper să nu fie adevărat, dar… Să fie doar un zvon, la supărare.

E un tip foarte informat. Unul dintre foștii mari acționari ai lui Dinamo. Există șansa, o intenție a lui Renovatio, dacă nu se califică în cupele europene să se retragă. Acum, dacă m-a mințit pe mine… E prieten cu acționarii. Să îți spun sincer? Niciodată nu se întoarce (n.r. persoana respectivă în acționariatul lui Dinamo).

Am vorbit cu el. Nici nu vrea să audă. Fac afaceri împreună. Sunt doi inși care mai sunt, nu e greu de… (n.r. Dacă este vorba despre Cristi Borcea) Da. Și Cristi să știi că, deși sunt sigur și eu că nu se va întoarce niciodată înapoi la Dinamo, cel puțin el, ca persoană, poate cu Patrick sau poate altcineva, dar el nicidecum, să știi că e un timp care încă suferă pentru Dinamo. La discuția cu el avută ieri chiar era foarte… Bă, Dane, și chiar dacă ne calificăm, ce facem? Ne mai trebuie 4-5 jucători, că nu trecem de primul tur”, a dezvăluit