Lovitură devastatoare pentru Liverpool! Câte săptămâni va lipsi Virgil van Dijk după accidentarea din meciul cu Brentford

Liverpool a avut un start ratat de an. A cedat, , rezultat în urma căruia ocupă doar locul 6. Și nu este singura veste proastă pentru Jurgen Klopp.

La pauza partidei cu Brentford, din 2 ianuarie, la 2-0 pentru gazde, Jurgen Klopp a făcut trei schimbări. Între acestea s-a numărat și cea a căpitanului Virgil van Dijk, înlocuit de Matip.

Modificarea nu a avut însă la origine vreun reproș la adresa fundașului central. Ci, așa cum avea să declare Jurgen Klopp, faptul că olandezul avea probleme medicale.

Inițial s-a crezut că nu este vorba despre o problemă gravă. Și că van Dijk va putea evolua în jocul din turul 3 al FA Cup, contra lui Wolverhampton. Partidă programată sâmbătă seara.

Doar că nu a fost așa. La conferința de presă premergătoare partidei, a dezvăluit că nu va putea conta pe acesta. Ba mai mult, accidentarea este chiar mai gravă.

Jurgen Klopp confirms Virgil Van Dijk is out for “a few weeks” with a hamstring injury ❌

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)